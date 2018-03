Aus unserem Archiv

Trier

Die Arbeitsgemeinschaft der Friedensgruppen in Rheinland-Pfalz hat den Friedenspreis 2010 ausgelobt. Mit der Auszeichnung sollten Aktivisten gewürdigt werden, «die sich in vorbildlicher Weise für Frieden und Gerechtigkeit engagieren», teilte die Arbeitsgemeinschaft Frieden am Mittwoch in Trier mit. Der undotierte Preis soll am Rheinland-Pfalz-Tag am 12. Juni in Neustadt an der Weinstraße zum dritten Mal verliehen werden. 2009 erhielt die 90-jährige Elisabeth Bernhard aus Dillendorf (Rhein-Hunsrück-Kreis) die Auszeichnung: Sie hatte sich vor allem gegen die Nachrüstung und Atomwaffen in der Region eingesetzt.