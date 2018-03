Aus unserem Archiv

Speyer

Die Sammelleidenschaft einer Frau hat in Speyer auch nicht vor einem Verkehrsschild haltgemacht. Eine Streife beobachtete am Dienstagabend zwei Frauen auf einem Platz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine von ihnen hatte ein Schild dabei. Auf Nachfrage gab sie an, das Schild in einer Seitenstraße gefunden zu haben. Nach dem Gesetz sei sie berechtigt gewesen, es mitzunehmen, behauptete sie und verwies außerdem auf ihre Sammelleidenschaft. Die Polizei belehrte sie eines Besseren.