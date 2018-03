Frau gesteht Tötung von drei Kindern

Eine 32-jährige Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg hat gestanden, ihre drei Kinder getötet zu haben. Die Frau hatte die im September 2004, Juni 2006 und März 2009 geborenen Babys jeweils in ihren ersten Lebenswochen erstickt.

Bei der Vernehmung gab sie an, sich mit allem überfordert gefühlt zu haben. Alle drei Kinder hätten viel geschrien. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr Ehemann sich ebenfalls schuldig gemacht hat. Die Frau hatte vorgegeben, die Babys hätten den plötzlichen Kindstod erlitten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war bei den ersten beiden verstorbenen Kindern nach deren Tod jeweils eine ärztliche Leichenschau durchgeführt worden, aus der sich keine konkreten Hinweise auf ein Tötungsdelikt ergaben. Auch die jeweils angeordneten Obduktionen inklusive toxikologischer Untersuchungen führten zu keinem anderen Ergebnis. Es musste jeweils vom sogenannten "plötzlichen Kindstod" ausgegangen werden.

Nach dem letzten Todesfall schöpfte die Staatsanwaltschaft aber erneut Verdacht und führte die Ermittlungen weiter, da auch Gerichtsmediziner es für äußerst unwahrscheinlich hielten, dass sich ein plötzlicher Kindstod bei derselben Familie drei Mal ereignet. Es folgten umfangreiche Untersuchungen bei der Gerichtsmedizin und in mehreren Instituten in der Bundesrepublik Deutschland zum Ausschluss etwaiger Gendefekte innerhalb der Familie. Hinzugezogen wurde ferner ein Sachverständiger zum "plötzlichen Kindstod". Als Ergebnis bestätigte dieser die sehr hohe Unwahrscheinlichkeit von drei Fällen des "plötzlichen Kindstods" bei denselben biologischen Eltern. Konkrete Beweise für Tötungsdelikte ergaben sich allerdings auch hier nicht.

Vor diesem Hintergrund wurden die Eheleute am Mittwochabend bei der Limburger Kriminalpolizei im Beisein eines Rechtsmediziners nochmals vernommen. Dabei verwickelte sich die Frau in Widersprüche und gestand schließlich, ihre drei Säuglinge, ein Mädchen und zwei Jungen, getötet zu haben. Auch vor der Ermittlungsrichterin wiederholte sie ihr Geständnis. Gegen die 32-Jährige erging daraufhin Haftbefehl wegen Totschlags in drei Fällen.

Die geständige Beschuldigte ist in Russland geboren und besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie kam im März 2004 nach Deutschland und lebt seitdem im Landkreis Limburg-Weilburg. Sie ist seit August 2003 verheiratet. Vater der Kinder ist ihr Ehemann, der die russische Staatsangehörigkeit hat. In Deutschland erlernte und übte sie zeitweilig den Beruf einer Altenpflegehelferin aus und bezog zuletzt Arbeitslosengeld.

Weitere Kinder hat die Beschuldigte nicht.