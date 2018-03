Aus unserem Archiv

Konz/Trier

Auf der Mosel bei Konz (Landkreis Trier- Saarburg) musste die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch Wasser aus einem Frachter abpumpen. Das Schiff war nach Angaben der Polizei in Trier gegen einen Brückensockel gestoßen und wurde dabei stark beschädigt. Durch das Leck am Rumpf drang Wasser in den Maschinenraum und der Frachter konnte nicht mehr weiterfahren. Der Schiffsverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.