Formel 1 am Ring: Kein Antrittsgeld, um Rennen in die Eifel zu holen

Das Formel-1-Rennen im kommenden Jahr auf dem Nürburgring hängt von einem Einlenken Bernie Ecclestones ab. Geld zahlen, könne man ihm in der jetzigen Situation dafür nicht, sagt Insolvenzverwalter Thomas Schmidt. 2011 waren für das Rennen 13 Millionen Euro geflossen.

Foto: DPA

In einem Gespräch in Trier stellte Schmidt jetzt klar, dass man "sicherlich in der jetzigen Situation kein Antrittsgeld" zahlen könne, um die Formel 1 in die Eifel zu holen. "Wenn Formel-1-Chef Ecclestone ein Angebot ohne dieses typische Antrittsgeld akzeptiert, wird man die Formel 1 sicherlich behalten", sagte Schmidt. Die Ringbetreiber hatten im Juli erklärt, Ecclestone würde 2013 auf die Zahlung einer Fahrerfeldgebühr verzichten und alle Einnahmen beanspruchen.

13 Millionen für ein Rennen

Im vergangenen Jahr hatte das Land Rheinland-Pfalz als Besitzer der Rennstrecke noch gut 13 Millionen Euro für das Rennen in der Eifel beigesteuert. Würde Ecclestone auch im kommenden Jahr, wenn der Nürburgring turnusgemäß an der Reihe mit dem Großen Preis von Deutschland ist, auf das Antrittsgeld bestehen, sieht es nach Ansicht des Sanierungsgeschäftsführers düster aus. "Dann ist das etwas, was wir in der jetzigen Phase nicht zusagen können. Das Geld haben wir schlicht und einfach nicht."

Natürlich sei man aber interessiert, die Formel 1 am Ring zu halten. Er sei auch "zuversichtlich", dass dies gelinge, sagte Schmidt. "Für ein wirtschaftliches Überleben des Nürburgrings ist die Formel 1 aber nicht zwingend notwendig", meinte der 53-Jährige.

Ecclestone hatte unserer Zeitung im Juli gesagt, dass die Verhandlungen innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen sein müssen, wenn es 2013 ein Rennen in der Eifel geben soll. Er hatte auch die Darstellung der Nürburgring Automotive GmbH (NAG) relativiert, wonach er auf die Fahrerfeld-Gebühr verzichtet und stattdessen als Veranstalter am Ring auftritt. „Das war kein Angebot meinerseits, sondern wir haben dies als eine Möglichkeit diskutiert, die Formel 1 am Nürburgring zu halten“, fasste der Brite das Gespräch mit den gekündigten Pächtern zusammen. Einen Verzicht auf das Antrittsgeld hat er also noch nicht in Aussicht gestellt.