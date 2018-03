Flüchtlinge im Land: Medizinische Alterstests gibt’s praktisch nicht

Bei der Altersbestimmung minderjähriger Flüchtlinge werden in Rheinland-Pfalz offenbar so gut wie keine medizinischen Untersuchungen eingesetzt. „Wir hatten bisher die Situation nicht, dass wir Zweifel hatten, die eine medizinische Untersuchung nötig machten“, sagte der Leiter des Trierer Jugendamtes, Carsten Lang, in Mainz. Auch das Jugendamt Mainz-Bingen setzte 2017 keine medizinischen Alterstests ein, obwohl diese im bundesweit geltenden Verfahren in Zweifelsfällen vorgesehen sind.

In Rheinland-Pfalz sind drei Schwerpunkt-Jugendämter für die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge zuständig: Trier, Kusel sowie Mainz-Bingen. Weitere sechs sollen in diesem Jahr hinzukommen. 2017 wurden in Trier 109 geflüchtete Jugendliche neu aufgenommen, davon machten dem Jugendamt zufolge 26 falsche Altersangaben. Im Kreis Mainz-Bingen kamen im vergangenen Jahr 204 unbegleitete Minderjährige neu an, in 29 Fällen wurde das Alter nach oben korrigiert, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung.

Das Thema ist brisant, gibt es doch Zweifel am Alter eines 15 Jahre alten afghanischen Jugendlichen, dem vorgeworfen wird, Ende 2017 in Kandel seine Ex-Freundin erstochen zu haben. Minderjährige Flüchtlinge sind von Abschiebungen ausgenommen, allerdings werden derzeit nach Afghanistan nur straffällig gewordene Volljährige abgeschoben. Jugendliche erhalten zudem mehr Hilfe, viele Flüchtlinge geben deshalb ihr Alter niedriger an. „Wir wissen, dass einige von ihren Eltern nach Deutschland geschickt werden, um Armut oder Krieg zu entkommen“, sagte Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne). Andere hätten aber auch auf der Flucht ihre Eltern verloren und keine Papiere dabei.

Die Altersangaben der Jugendlichen würden mit einem mehrstufigen Verfahren überprüft, erklärte Spiegel. Kern sei dabei eine „qualifizierte Inaugenscheinnahme“. In Zweifelsfällen werde ein Arzt hinzugezogen, die medizinische Untersuchung dürfe aber nur mit Einwilligung des Jugendlichen erfolgen. Verweigere sich dieser, könnten ihm Hilfen gestrichen werden.

„Es ist leichtgläubig zu glauben, man könne punktgenau das Alter feststellen“, warnte Spiegel. Mediziner könnten mit Röntgenaufnahmen der Hand oder durch Analyse von Zähnen allenfalls einen Alterskorridor festlegen.

Das Alter werde nicht einfach aufgrund des Aussehens geschätzt, erklärte Lang. Die Einstufung nähmen zwei Fachleute vor, dazu werde ein Interview von etwa eineinhalb Stunden geführt. Dabei fließe das Verhalten des Jugendlichen ebenso ein wie Haarwuchs, Falten oder Gesichtszüge. „Wir können auf medizinische Einschätzungsverfahren verzichten“, betonte der Trierer Jugendamtsleiter.

Die CDU-Opposition kritisierte hingegen, es sei erschreckend, dass medizinische Tests praktisch nicht stattfänden. „Als Staat dürfen wir nicht naiv sein“, sagte CDU-Fraktionsvize Christian Baldauf. „Wir fragen uns, auf welcher Faktenbasis Frau Spiegel medizinische Untersuchungen zur Altersfeststellung pauschal als zu ungenau kritisiert. Experten sind sich einig, dass die Zuweisung zu einer Altersgruppe – also minderjährig oder volljährig – sehr wohl zweifelsfrei mit dieser Methode möglich ist.“ Umso erschreckender sei es, dass zumindest in Trier diese Untersuchungen überhaupt nicht angewendet werden. Fast zwangsläufig stelle sich hier die Frage, ob dies politisch motiviert und vom Ministerium so gewollt sei.

