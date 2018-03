Firmen müssen Kosten für Bach-Reinigung tragen

Aus unserem Archiv

Neustadt/Erfweiler (dpa/lrs) – Nach der Verschmutzung des Eibaches bei Erfweiler in der Südwestpfalz mit 1000 Litern Haftkleber müssen zwei Firmen die Reinigungskosten übernehmen. Das Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße verurteilte am Montag die Eigentümerin des Kleber-Tankwagens und eine Baufirma, die rund 47 000 Euro zu bezahlen. Das Bauunternehmen hatte an der Kreisstraße 39 gearbeitet und Bitumen als Kleber verwendet. In der Nacht öffnete ein Unbekannter zwei Ventile eines Tankwagens, so dass der wassergefährdende Stoff in den Eibach lief. Die Kreisverwaltung Südwestpfalz veranlasste, dass Experten des Technischen Hilfswerkes (THW) das Gewässer reinigen. Der Einsatz dauerte mehrere Tage (Az.: 4 K 803/09.NW und 4 K 808/09.NW).