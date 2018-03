Feuerwerk im Netz: Wer macht mit bei Webschau zu Rhein in Flammen?

Wenn die Raketen in den Himmel über dem Rhein steigen, klicken auch wieder zahllose Kameras und laufen an jeder Ecke Videoaufzeichnungen. Rhein in Flammen – ein Feuerwerk auch im Netz. Unsere Zeitung will die besten, buntesten und kuriosesten Eindrücke zusammentragen.

Bei allen Neuerungen, die es rund um Rhein in Flammen gibt: Bilder wie dieses vom Schiffskorso und dem Feuerwerk gibt es natürlich auch in diesem Jahr. Foto: Koblenz-Touristik

Das Feuerwerk in der Region mit den Augen der Region, Stimmungen und Stimmen zum Spektakel, ein Online-Anleger von "Rhein in Flammen" und dem Koblenzer Sommerfest: Es soll eine spannende Sammlung werden – mit Hilfe des Netzes: Die Rhein-Zeitung trägt zusammen, was im Netz zum Feuerwerk aufsteigt. Bereits im vergangenen Jahr kam dabei eine Chronik und Dokumentation mit beeindruckenden Bildern und widersprüchlichen Meinungen zusammen – unten zu sehen.

Die Feuerwerke sollen zwar im Mittelpunkt stehen – doch nicht nur sie sind gefragt: Auch Ungewöhnliches, Kurioses oder vielleicht auch Erschreckendes soll die Webschau dokumentieren.

So geht's: Wer mit Fotos, Videos, Soundfiles oder auch Blogbeiträgen in der Webschau landen will, postet die Beiträge oder die Links an unsere Facebook-Wand, teilt sie auf Google+ oder schickt sie via Twitter oder Instagram mit dem Hashtag #RZRiF. Wer dieses Hashtag nutzt, kommt in die Auswahl und erklärt sich mit der Nutzung für die Webschau bereit.

Das Feuerwerk im Netz hält dann auch länger, als nur das kommende Wochenende, wie das Storify zu Rhein in Flammen 2011 zeigt: (law/dlü)

[<a href=" http://storify.com/larswienand/rhein-in-flammen-im-netz" target="_blank">View the story "Rhein in Flammen im Netz" on Storify</a>]