Festgefahren: Autotransporter kracht gegen Bahnunterführung – Stau im Koblenzer Berufsverkehr

Aus unserem Archiv

Koblenz

Offenbar hat er sämtliche Hinweisschilder übersehen – oder seine Ladung unterschätzt: Der Fahrer eines Autotransporters ist am Mittwochmorgen mit seinem Laster gegen die Bahnunterführung in der Andernacher Straße in Koblenz-Lützel gekracht. Ein Geländewagen auf der Ladefläche war zu hoch.