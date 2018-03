Falsches Ressort und kein Gesprächsbedarf: Gerichtspräsident Brocker zeigt Ministerin Spiegel die kalte Schulter

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der höchste Richter von Rheinland-Pfalz hat ein Gesprächsangebot der von ihm kritisierten Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) ausgeschlagen. Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz teilte der am Donnerstag mit, dass Spiegels Büro den Präsidenten von OVG und Verfassungsgerichtshof, Lars Brocker, am kommenden Montag zu einem Gespräch nach Mainz gebeten habe.