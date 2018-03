Fahrer stirbt an Folgen von Frontalcrash bei Monzelfeld

Monzelfeld/Bernkastel-Kues – Einer der Schwerverletzen nach dem Frontalzusammenstoß am Mittwoch bei Monzelfeld (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist gestorben.

Der lebensgefährlich verletzte Fahrer des Autos, das frontal mit einem anderen Auto zsuammengestoßen war, ist in einem Trierer Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Bernkastel-Kues am Freitagabend mit. Der Unfall hatte sich beim Überholen eines Lastwagens ereignet.

Dabei stieß der Wagen des Mannes mit einem anderen Auto zusammen. Beide Fahrer wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Im ersten Wagen saßen auch der Bruder des Fahrers und dessen Kinder. Die Drei wurden auch verletzt. Im anderen Wagen erlitt der Fahrer sehr schwere Verletzungen. Zwie Rettungshubschrauber waren an der Unglückstelle im Einsatz gewesen.

Die Straße, die von der Mosel zur Hunsrückhöhenstraße bei Hinzerath führt, war für war mehrere Stunden gesperrt worden.