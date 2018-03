Facebook-Gag für ein Zuhause: Hündin Yashi wollte Seite-1-Girl werden

Tierheime gehen mitunter kreative Wege, um ihre Schützlinge weiterzuvermitteln. Ein witziges Beispiel stammt aus Andernach: Hündin Yashi sucht im Internet ein neues Zuhause. Und der Versuch, Seite 1-Girl der Bild zu werden, hat für mächtig Furore gesorgt.

Andernach – Tierheime gehen mitunter kreative Wege, um ihre Schützlinge weiterzuvermitteln. Ein witziges Beispiel stammt aus Andernach: Hündin Yashi sucht im Internet ein neues Zuhause. Und der auf Facebook ausgebreitete Versuch, Seite 1-Girl der Bild zu werden, hat für mächtig Furore gesorgt.

Mit ihren rührenden Augen hat sie es bereits in die Online-Ausgabe der Bild-Zeitung geschafft. Dort stand sie in einer Rubrik neben Tom Cruise und Katie Holmes. Zu verdanken hat Hündin Yashi aus dem Andernacher Tierheim das einer Pressewartin, die den Umgang mit Sozialen Netzwerken verstanden hat. Jennifer Willms schrieb in Yashis Namen öffentlich bei Facebook eine Bewerbung an die Bild. Auch wenn die Rubrik eingestellt ist – sie will Seite-1-Girl werden. "Ich bin an dem Punkt angekommen, an dem ich mich auch ausziehen würde."

Brief wurde fleißig geteilt

Und den Vorstoß fanden viele verrückt genug, dass die Idee viele Anhänger fand. Sie wurde eifrig geteilt, verbreitete sich immer weiter. Schließlich spielte die "Bild" in ihrer Onlineausgabe mit.

Wie im Brief zu lesen ist, ging es für die "blenden aussehende" Yashi mit dem hübschen Gesicht und ihre Freunde im Tierheim nicht nur um die Gaudi. Ziel ist, eine Familie für das Tier zu finden. Dafür hatte Jennifer Willms, Pressewartin im Andernacher Tierschutzverein, die Seite angelegt: "Yashi sucht ein Zuhause."

1400 Fans

Willms sagt: "Mithilfe des Netzwerkes wollen wir versuchen, für Yashi eine Familie zu finden. Mit dem Internet kann man viel bewegen, das wollen wir auch für unsere Hündin nutzen." Fast 1400 Fans hat die Kangal-Mischlings-Hündin (10). Nur ein ernsthafter Interessent war bisher nicht dabei.

Obwohl es ihr im Tierheim beileibe nicht schlecht geht und ihr Pate Manfred Köhn täglich eine Stunde mit ihr Gassi geht, wünscht sich Yashi nach fünf Jahren die Geborgenheit einer Familie. Bei Manfred Köhn scheitert es an der Wohnung, die für Hunde nicht geeignet ist.

Yashi gilt als richtige Diva

Kangals werden in der Türkei zur Bewachung von Schafherden eingesetzt. Diese Hütehunde sind es gewohnt, eigenständig zu arbeiten. Der neue Besitzer sollte daher Hundeerfahrung mitbringen, sagt Cathrin Nohner, Leiterin des Andernacher Tierheims.

Yashi ist verschmust und freundlich zu Besuchern. Sie ist stubenrein und macht nichts kaputt. Die Hündin knurrt keine Leute an und hat noch nie jemanden gebissen, versichert Nohner. Mit Kindern habe sie allerdings nicht so gern zu tun. Yashi macht schnell deutlich, wenn sie etwas nicht mag. Nohner: "So lange alles läuft, wie sie es möchte, ist Yashi der liebste Hund. Sie ist eben eine richtige Diva." Immerhin war sie ja schon auf halbem Weg zum Seite-1-Girl...

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz

Weitere Infos zu Yashi und anderen Tieren gibt es auf www.tierheim-andernach.de oder unter Telefon 02632/443 43.