Expertin: Land auf Afrikanische Schweinepest vorbereitet

Die Jäger in Rheinland-Pfalz sagen: Es ist nicht mehr eine Frage ob,sondern nur noch wann die Afrikanische Schweinepest ins Land kommt.Tierseuchenexperten bereiten sich seit Monaten vor.

Schild mit der Aufschrift «Afrikanische Schweinepest – Sperrbezirk-».

Foto:Frank Rumpenhorst/Archiv – dpa

Rheinland-Pfalz wappnet sich seit Monaten intensiv gegen einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Alle Beteiligten wie Veterinärbehörden, Jäger, Landwirte, Ministerien seien umfassend informiert, was im Fall eines Ausbruchs zu tun sei, sagte die Tierseuchenexpertin Silvia Eisch-Wolf vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz. Dort gibt es ein zentrales Krisenlager mit Schutzanzügen, Überschuhen, Desinfektionsmitteln und Handschuhen. «Wir sind vorbereitet», sagte Eisch-Wolf. Am Montag findet ein Gipfel zu der Seuche im Umweltministerium in Mainz statt.

Tödlicher Verlauf

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich in Osteuropa ausgebreitet und wurde zuletzt 350 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt nachgewiesen. «Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann sie zu uns kommt», sagte Günter Klein vom Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. Das Friedrich-Loeffler-Institut stuft das Risiko eines Eintrags nach Deutschland als hoch ein. Das Virus ist für Menschen ungefährlich; bei Haus- und Wildschweinen aber verläuft die Erkrankung fast immer tödlich.

Im November simulierten die Behörden bei einer bundesweiten Übung einen Ausbruch der ASP im Kreis Cochem-Zell. Dabei wurde ein Kerngebiet, ein gefährdeter Bezirk von 15 Kilometern sowie eine Pufferzone von 30 Kilometern eingerichtet – insgesamt stand also ein Radius von 45 Kilometern um die Fundstelle eines toten Wildschweins unter Beobachtung. «Das A und O ist das Abbrechen der Infektkette bei der Wildschweinpopulation», sagte Eisch-Wolf. Das Fundtier sowie das ganze andere infektiöse Material müsse entfernt werden.

Je nachdem, ob das Tier im Wald, auf einem Feld oder in Stadtnähe gefunden wird, ist das Vorgehen verschieden. «Wenn möglich errichtet man einen Zaun um das Kerngebiet», erklärte Eisch-Wolf. So könnten andere möglicherweise infizierte Wildschweine nicht entkommen. Allerdings sei noch kein Zaun gekauft worden, dazu liefen aber Überlegungen. «Das ist alles nicht in einer Sekunde getan.»

Das Gebiet rund um die Fundstelle wird systematisch nach weiteren toten Wildschweinen abgesucht. Dann rücken Jäger ein. «In der Kernzone streben wir eine wirklich systematische Verringerung des Bestandes an, am besten gegen Null», sagte Eisch-Wolf. Das sei schwierig, da sich Wildschweine im Gebüsch gut verstecken könnten. Klein vom Landesjagdverband sagte, man müsse über mehr Möglichkeiten für die Jäger nachdenken, etwa den Einsatz von Nachtzielgeräten. «Das ist dann nicht mehr Jagd, das ist Seuchenbekämpfung.»

Klassische Schweinepest bekämpft

In den 2000er-Jahren kämpfte Rheinland-Pfalz gegen die klassische Schweinepest. «Die Erfahrungen liegen vor, da kann vieles reaktiviert werden», sagte Eisch-Wolf. Allerdings habe es damals eine Impfung gegeben – diese gibt es bei der Afrikanischen Schweinepest noch nicht. Deswegen dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Hausschweinhalter bei einem Ausbruch groß sein. Werde das Virus in einem Bestand nachgewiesen, müssten alle Tiere auf dem Hof getötet werden. Auch der Absatz anderen Schweinefleisches dürfte leiden.

Die Behörden hoffen, den Ausbruch mit Aufklärungskampagnen noch zu verhindern. Der Landesbetrieb Mobilität hat Schilder an allen Autobahnraststätten aufgehängt, die in mehreren Sprachen darauf hinweisen, dass Speisereste in verschlossene Mülleimer geworfen werden müssen. Auch Erntehelfer und Saisonarbeiter aus Osteuropa und Lastwagenfahrer würden gezielt informiert, sagte Eisch-Wolf. «Die größte Gefahr geht von Menschen aus, die ein mit dem Virus infiziertes Lebensmittel mitbringen. Da reicht ein weggeschmissenes Wurstbrötchen.»

