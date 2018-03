Experten untersuchen Sportflugzeug-Absturz

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Nach dem Absturz eines Ultraleichtfliegers am Stadtrand von Idar-Oberstein mit einem Toten und einem Schwerstverletzten ist die Ursache weiter unklar. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) seien eingeschaltet, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Samstag.