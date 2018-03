Experte: Tausende Amseln bereits an Usutu-Virus gestorben

Aus unserem Archiv

Waldsee

Das für Vögel tödliche Usutu-Virus rafft in diesem Sommer erneut massenhaft Amseln dahin. Im Südwesten Deutschlands seien bereits tausende Vögel verendet, sagte der wissenschaftliche Leiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) im pfälzischen Waldsee, Norbert Becker, am Montag. «Es werden stündlich tote Vögel gemeldet.» Er bestätigte damit Medienberichte. Betroffen von dem Massensterben sei die Region rund um Neustadt an der Weinstraße und Landau sowie der Rhein-Neckar-Kreis bis in den Kraichgau in Baden-Württemberg.