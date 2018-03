EU-Experten: Nürburgring-Desaster war absehbar

Kurt Beck war außer sich. „Das ist eine Vorgehensweise der EU-Kommission, die ich für bedenkenswert halte“, wetterte er in der Staatskanzlei. Zuvor hatte der Ministerpräsident die bittere Wahrheit verkünden müssen, dass die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH endgültig pleite ist.

„Der rheinland-pfälzische Steuerzahler wird hier keinen Euro draufbezahlen.“ Kurt Beck anlässlich der Eröffnung der Erlebniswelt am Nürburgring im Juli 2009 Foto: dpa

Rheinland-Pfalz. Kurt Beck war außer sich. „Das ist eine Vorgehensweise der EU-Kommission, die ich für bedenkenswert halte“, wetterte er in der Staatskanzlei. Zuvor hatte der Ministerpräsident die bittere Wahrheit verkünden müssen, dass die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH endgültig pleite ist. Brüssel hatte der verzweifelten Landesregierung den letzten Strohhalm genommen und ihr verwehrt, ihr Tochterunternehmen mit einer Rettungsbeihilfe zu stützen. Beck und sein Kabinett gaben sich schockiert und überrascht. Dabei war diese Entwicklung absehbar, sind sich Experten für EU-Beihilferecht sicher.

Für den Europarechtler Kyrill A. Schwarz spricht die Entscheidung der EU-Kommission zum Prüfverfahren am Nürburgring bereits eine klare Sprache. „Die Kommission bringt in seltener Deutlichkeit zum Ausdruck, dass es sich um Beihilfe handelt“, sagt der Würzburger Professor. Seiner Einschätzung nach lässt sich aus dem Eröffnungsbeschluss deutlich ablesen, dass Brüssel von illegalen Subventionen ausgeht. „Da besteht wenig Hoffnung für die Landesregierung“, schätzt der Europarechtler, der sich intensiv in die Beihilfeproblematik eingearbeitet hat. Die EU-Wettbewerbshüter vermuten, dass am Nürburgring knapp 486 Millionen Euro illegale Beihilfen geflossen sind.

Risiken lange unterschätzt

Die meisten Experten sind sich einig: Die – damals SPD-geführte – Regierung hätte die umfangreichen Landesmittel für den Ring frühzeitig bei der EU-Kommission anzeigen müssen. Doch dies hätte ein Durchführungsverbot nach sich gezogen – bis zur endgültigen Klärung. Der Vorteil eines solchen Verfahrens: Das Land hätte den Weg mit der EU beschritten und wäre vor bösen Überraschungen aus Brüssel gefeit gewesen.

Doch die Notwendigkeit, gemeinsam mit der Kommission eine Lösung zu entwickeln, setzte sich in Mainz erst nach und nach durch. Am Anfang waren es vor allem die Grünen, die in diese Richtung drängten. Aber richtig Bewegung kam erst in die Sache, als der Landesregierung schon das Wasser bis zum Hals stand. Der Eröffnungsbeschluss zu den Ring-Subventionen war ein scharfer Schuss vor den Bug von Rot-Grün. Die massiven Finanznöte der Nürburgring GmbH ließen keine andere Möglichkeit, als Brüssel um Hilfe (zur Selbsthilfe) zu bitten. Doch die Kommission war nicht bereit, angesichts der schweren Verdachtsmomente im Hauptverfahren schnell über die dringend nötige Rettungsbeihilfe zu entscheiden.

Der Europarechtler Alexander Thiele, ein intimer Kenner der Wettbewerbsbehörde, wundert sich nicht über das Verhalten der Brüsseler Behörde. „Wer die EU nicht ins Boot holt, muss sich nicht wundern, dass sie erst einmal genau prüft“, erklärt er. Und ein anderer EU-Rechtler meint: „Das ist ein typischer Fall: Man lässt die EU lange außen vor, weil man denkt, es geht schon irgendwie gut. Und dann zeigt man mit dem bösen Finger auf Brüssel.“ Die meisten EU-Experten sehen auch keine Indizien dafür, dass die Kommission ihren neoliberalen Kurs in jüngerer Zeit verschärft hätte.

Grundsätzlich hätte die Landesregierung gewarnt sein müssen. Trotzdem sah es auf Arbeitsebene offenbar lange Zeit so aus, als käme die Rettungsbeihilfe doch noch zustande. Die Abteilungsleiter der drei betroffenen Ministerien (Innen, Wirtschaft und Finanzen) plus ein Referent der Staatskanzlei verhandelten regelmäßig mit den Fachleuten der Generaldirektion in Brüssel. Dabei wurde bereits erörtert, in welchem Verfahren (Hauptverfahren oder Rettungsbeihilfe) die ersten finanziellen Absprachen zwischen gekündigten Pächtern und Land anzusiedeln wären. Am Ende soll es gar eine Tischvorlage für die Sitzung der EU-Kommission am 25. Juli gegeben haben, die grünes Licht für die Rettungsbeihilfe erhielt. Das erzählt man in Kreisen der Landesregierung.

Doch eine brüsselinterne Stellungnahme von Juristen des Wissenschaftlichen Dienstes brachte offenbar die Wende. Die Experten dort verwiesen auf den Grundsatz der einmaligen Beihilfe („one time, last time“). Da bereits Zahlungen von 486 Millionen Euro verdächtig sind, wollte man am Nürburgring keine weiteren Beihilfen zulassen – auch nicht, wenn es sich lediglich um 13 Millionen Euro handelte. Also entschied man erst einmal nicht – mit den bekannten Folgen.

Brüsseler Experten halten es zudem für gut möglich, dass politische Überlegungen eine Rolle spielten, beispielsweise die Frage, welche Signalwirkung von einer Entscheidung zugunsten der rheinland-pfälzischen Landesregierung ausgegangen wäre. „Je höher man kommt, desto politischer wird gedacht“, sagt ein Kenner. Überraschend ist auch das nicht. Die Wettbewerbshüter haben stets den gesamten EU-Binnenmarkt im Blick.

Bei Rot-Grün brannte die Hütte

Spätestens in dem Moment, als die Bedenken des Wissenschaftlichen Dienstes bekannt wurden, wusste die Landesregierung endgültig um den Ernst der Lage. Jetzt brannte die rot-grüne Hütte. Das muss rund zehn Tage vor dem Eingeständnis der Pleite gewesen sein. Rot-Grün entwickelte fieberhafte Aktivitäten. Kurt Beck rief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an und bat um Unterstützung. Finanzminister Carsten Kühl (SPD) besorgte sich über Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einen Termin bei Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia. Bei dem persönlichen Treffen versuchte das Land, noch zu erreichen, dass die Rettungsbeihilfe unter Vorbehalt gewährt werden würde. Dieser Vorstoß war aber nicht mehr erfolgreich.

Der pragmatische Finanzminister Kühl sowie Wirtschaftsministerin Eveline Lemke (Grüne) waren es übrigens, die eine geordnete Insolvenz bereits früh als ernsthafte Möglichkeit in Betracht zogen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) soll diesen Weg zunächst skeptisch gesehen haben. Beck indes war offenbar nur unter dem Druck der Ereignisse bereit, den Gang der Landestochter zum Insolvenzrichter zu akzeptieren.

Von unserem Redakteur Dietmar Brück