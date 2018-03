Endlich Durchbruch am Nürburgring?

Mainz/Nürburgring – Nach Informationen unserer Zeitung haben sich die Mainzer Landesregierung und die privaten Pächter des Nürburgrings auf ein Schiedsverfahren verständigt. Man habe eine grundsätzliche Einigung erzielt, hieß es aus vertraulichen Kreisen und liege nur noch in einem gravierenden Punkt auseinander.

Am Nürburgring kam es nun endlich zu einer Einigung.

Foto: Thomas Frey/Archiv – DPA

Die Neuausschreibung am Nürburgring kann demnach sofort beginnen. Die Pächter am Nürburgring, Kai Richter und Jörg Lindner, wollen Ende Oktober 2012 die Immobilien an das Land zurückgeben, sich nach Informationen unserer Zeitung aber neu bewerben.

Das Land hatte eine Räumungsklage gegen die Betreiber beim Landgericht Koblenz eingereicht. Schon seit einem Jahr gibt es Differenzen wegen ausstehender Pachtzahlungen.

Mit dieser Einigung bestätigten sich die bisherigen Berichte unserer Zeitung, wonach die Pächter offenbar grundsätzlich bereit waren, zum 31. Oktober dieses Jahres das Feld zu räumen. Allerdings nur, wenn es wie jetzt feststeht, zu einem geordneten, schiedsgerichtlichen Verfahren kommt. Es gab Hinweise, dass sie zur Not bereit waren, es auf einen Prozess ankommen zu lassen – ohne ihn allerdings anzustreben.

Eine offizielle Stellungnahme von der Landesregierung gibt es noch nicht, ein Sprecher des Innenministeriums verweist darauf, dass die Gespräche mit den Ringbetreibern vertraulich seien. Unter der Hand war zu erfahren, dass man im Regierungslager noch nicht bereit ist, von einem finalen Durchbruch zu sprechen. Auch die Ringbetreiber hüllen sich in Schweigen und geben ebenfalls mit Verweis auf Vertraulichkeit keine Stellungnahme ab.

Fest steht: Sowohl SPD, als auch die Grünen wollen einen Rechtsstreit auf jeden Fall vermeiden. Vor allem die Grünen pochen darauf, dass die politische Dauerbaustelle Nürburgring endlich geschlossen wird. Und auch die SPD – die für Mittwoch, den 2. Mai, für das Plenum eine aktuelle Stunde zum Nürburgring angesetzt hat – möchte das leidige Negativthema endlich hinter sich lassen, um wieder Politik machen zu können, die auch wahrgenommen wird. In der aktuellen Stunde am Mittwoch soll offensichtlich über die neue Wende am Nürburgring debattiert werden.

Derweil sorgt noch das EU-Prüfverfahren wegen Nürburgring-Beihilfen für Ärger. Brüssel untersucht, ob verbotene Hilfen im Volumen von bis zu 524 Millionen Euro geflossen sind (wir berichteten). Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) sieht dem Verfahren gelassen entgegen, wie er erklärte. Er rechnet nicht damit, dass die von der EU-Kommission genannten Investitionen und Zuschüsse tatsächlich als unerlaubte Beihilfen gewertet werden. Auch die Landesfinanzen sieht er nicht in Gefahr. Beck sagte wörtlich in Mainz: „Da gibt's keine Haushaltsrisiken.“

Von unserem Redakteur Dietmar Brück