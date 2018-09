Aus unserem Archiv

Es sollte ein Interview von Schülern mit FDP-Chef Christian Lindner werden. Doch das Gespräch nahm einen anderen Verlauf. Nicht mehr der Politiker war der Interviewte: Der 10-Jährige Khaled aus Syrien erzählte von seiner Flucht in einem Fischerboot übers Mittelmeer, von seinem Vater, der nicht als Fliesenleger arbeiten darf – und dass es in Deutschland zwar kalt, aber nicht kaltherzig sei. Zu sehen ist das emotionale Gespräch in unserem Video.