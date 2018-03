Eingefangenes Känguru ist wohl nicht Skippy

Bei dem am Montagmorgen in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) gefangenen Känguru handelt es sich nicht um das ausgerissene Skippy. Das Tier kommt aus dem Hochwildschutzpark Rheinböllen. Dort sind drei Kängurus auf und davon.

Wiebelsheim – Bei dem am Montagmorgen in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) gefangenen Känguru handelt es sich nicht um das ausgerissene Skippy. Das Tier kommt aus dem Hochwildschutzpark Rheinböllen. Dort sind drei Kängurus auf und davon.

Das erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: Gegen 4.33 Uhr am Montagmorgen meldeten besorgte Autofahrer, dass sie ein Känguru im Industriepark Wiebelsheim gesehen hätten. Wie Hauptkommissar Gottfried Nick aus Boppard auf RZ-Anfrage berichtet, machten sich Kollegen umgehend auf zur L220, eine Parallelstraße zur Autobahn 61. "Da saß das Tier am Straßenrand. Allerdings haben die Kollegen es nicht geschafft, das Känguru einzufangen. Es hat sich natürlich gewehrt und ist offenbar ziemlich kräftig."

Ein Fall für den Tierrettungsdienst Koblenz. Nach zweieinhalb Stunden konnte das Känguru schließlich eingefangen werden. Und das gestaltete sich nicht so einfach, wie dieses Video aus Australien vermitteln will:

Wie es weitergeht, ist noch unklar. Ganz bürokratisch wurde das etwa ein Meter große, graue Tier erst mal als "Fundsache" erfasst, um die sich die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel nach der "Sachsicherung" kümmern muss. Derzeit ist es noch im Kastenwagen der Tierrettung am Koblenzer Tierheim. Die Mitarbeiter überlegen gerade, wo sie es am besten unterbringen können. Denn für ein solch sprungfreudiges Tier sind die Boxen nicht ausgestattet. Möglicherweise holt es der Besitzer ja schnell ab. Wie Höfer berichtet, gehört das Tier höchstwahrscheinlich in den Hochwildschutzpark Rheinböllen. Dort sind drei Kängurus ausgebüxt: "Zwei sind noch auf der Flucht", berichtet Höfer. Eines hüpft frei auf dem Gelände herum, eines ist gefangen.

Bei Skippy handelt es sich um ein Wallaby. Es war Anfang Juli in Ingelheim ausgerissen, rund 40 Kilometer von Wiebelsheim entfernt.

Update: Zwei Kängurus sind wieder eingefangen. Wie es dazu kam und was aus dem dritten wird, steht in diesem neuen Text. ax/dos