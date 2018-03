Ein neuer Mensch dank „HELFT UNS LEBEN“: Auto gibt Rollstuhlfahrerin ein Stück Freiheit zurück

Elisa Bayer hat eine große Portion Lebensqualität und Freiheit zurückgewonnen – dank des Engagements der Leser unserer Zeitung. Im Koblenzer Autohaus Scherhag nahm die nach einem Behandlungsfehler auf den Rollstuhl angewiesene junge Frau aus Bad Marienberg (Westerwaldkreis) einen behindertengerecht umgebauten VW Golf Sportsvan Automatik entgegen. Auto, Sonderumbau durch die Fuldaer Spezialfirma EDAG und spezieller Führerschein wurden mit einer Spende der Hilfsinitiative unserer Zeitung, HELFT UNS LEBEN (HUL), finanziert.

Der behindertengerecht umgebaute VW Golf Sportsvan für Elisa Bayer (am Steuer) ist eine Spende der Aktion HELFT UNS LEBEN (HUL) unserer Zeitung. Mit ihr freuen sich (von links) Autohaus-Chef Mark Scherhag, Verkaufsberater Kenny Mosmann, HUL-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer und HUL-Geschäftsführer Hans Kary.

Foto: Winfried Scholz

Gas und Bremse werden über einen Handknauf neben dem Lenkrad gesteuert, mit einem zweiten Knauf werden Blinker und Hupe betätigt. Die Tür hinten links wurde zur Schiebetür umgebaut. Im Fond befindet sich der Rollstuhl, den die Fahrerin durch eine spezielle Mechanik neben ihren Sitz bewegen kann, um einzusteigen.

Elisa Bayer ist glücklich: „Jetzt bin ich nicht mehr auf einen Chauffeur angewiesen und kann selbstständig zur täglichen Therapie fahren.“ Besonders freut sie sich, dass sie wieder ihr Patenkind in Wissen besuchen kann. Im Sommer plant sie, mit ihrer Freundin einige Tage Urlaub in einem behindertengerechten Hotel zu machen. Ihre Mutter Christine Bayer hebt hervor: „Wir möchten uns ganz herzlich bei all den Menschen bedanken, die direkt oder über HELFT UNS LEBEN gespendet haben.“ Die „HELFT UNS LEBEN“-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer, die mit „HELFT UNS LEBEN“-Geschäftsführer Hans Kary bei der Autoübergabe dabei war, freute sich: „Ich weiß noch, wie traurig Elisa im Sommer war. Jetzt sehe ich einen ganz neuen Menschen.“

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz