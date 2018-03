Ein Jahr "Waldhof"-Unglück: "Brauchen wir nicht wieder"

Goar. Für die Rettungskräfte gibt es kaum Vergleichbares: Am 13. Januar 2011 kentert der Frachter "Waldhof" im Rhein nahe der Loreley. 33 Tage dauert die Bergung. Auch ein Jahr danach fehlt von einem Matrosen jede Spur.

Rückblick: das "Waldhof"-Unglück 1 von 13 Das "Waldhof"-Unglück bei St. Goar bringt die Rheinschifffahrt im Januar 2011 zum Erliegen.Den wirtschaftlichen Gesamtschaden von mehr als 50 Millionen Euro stellt das tragische Schicksal zweiter Matrosen in den Schatten... Foto: Suzanne Breitbach 2 von 13 Ein Besatzungsmitglied (63) kommt ums Leben, ein zweiter Bootsmann gilt seither als vermisst. Das ist die traurige Bilanz des Schiffsunglücks, das sich am 13. Januar auf dem Rhein ereignet hat... Foto: Werner Dupuis 3 von 13 Es ist kurz nach 5 Uhr, als das mit 2400 Tonnen Schwefelsäure beladene Tankmotorschiff "Waldhof" unterhalb des berüchtigten Loreleyfelsens kentert. Durch die Wucht des Aufpralls wird der Steuerstand des 110 Meter langen Tankmotorschiffes abgerissen und mitsamt eines Matrosen von der starken Strömung weggespült... Foto: Suzanne Breitbach 4 von 13 Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Mehrere groß angelegte Suchaktionen im Fluss sowie entlang beider Rheinufer verlaufen erfolglos. Ein 63-jähriges Besatzungsmitglied gilt seit dem 13. Januar ebenfalls als vermisst, wird aber einige Wochen später tot aus dem Schiffsinneren geborgen. Diese Nachrichten sorgen für große Bestürzung. Immerhin: Zwei Bootsleute können aus den Fluten gerettet werden... Foto: Suzanne Breitbach 5 von 13 Seit den Morgenstunden des 13. Januar sind sämtliche Rettungskräfte, darunter Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Malteser Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz, pausenlos im Einsatz. Schnell formiert sich ein Krisenstab, der von St. Goarshausen aus agiert. Auf dem Weg zur Bergung sehen sich die Experten immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt... Foto: Suzanne Breitbach 6 von 13 Hochwasser verzögert die Anfahrt der schwimmenden Bergungskräne "Atlas" und "Grizzly" , weil sie wegen des hohen Wasserstands nicht unter den Rheinbrücken durchpassen... Foto: Werner Dupuis 7 von 13 Die stählernen Kraftprotze treffen am 20. Januar an der Unglücksstelle ein, zwei Tage später das Kranschiff "Amsterdam"... Foto: Werner Dupuis 8 von 13 Währenddessen tauchen immer mehr Fragen auf: Droht die "Waldhof" zu zerbrechen? Kann Schwefelsäure austreten? Hat sich in den Tanks explosiver Wasserstoff gebildet? Letztlich läuft alles glatt. Die "Waldhof" wird mit Stahlseilen gesichert, ihre Tanks leergepumpt und ein Teil der Säure schließlich sogar in den Fluss abgelassen – Experten sprechen von "minimaler Beeinträchtigung" für den Rhein... Foto: Suzanne Breitbach 9 von 13 Die "Waldhof" wird mit Stahlseilen gesichert, ihre Tanks leergepumpt und ein Teil der Säure schließlich sogar in den Fluss abgelassen – Experten sprechen von "minimaler Beeinträchtigung" für den Rhein...... Foto: Suzanne Breitbach 10 von 13 Am 13. Februar, also einen Monat nach der Unglücksfahrt, glückt die Bergung. Bis zu diesem Tag bleibt der Rhein für den Schiffsverkehr ganz oder teilweise gesperrt. Hunderte Schiffe müssen infolge der Havarie eine mehrtägige Zwangspause einlegen. Schadensersatz steht den Schiffern allerdings nicht zu. So hat es das Schifffahrtsgericht St. Goar im Oktober entschieden... Foto: Suzanne Breitbach 11 von 13 Ein halbes Jahr nach der Havarie werden Details zum Unfallhergang bekannt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die "Waldhof" deutlich zu schwer beladen war. Das habe sich auf die Stabilität des Säuretankers ausgewirkt. Es hätten nur vier der sieben vorhandenen Tanks beladen werden dürfen. Und so kam es am Rheinkilometer 553,7 zum folgenschweren Unglück – das vielen bis heute in Erinnerung geblieben ist. Foto: Werner Dupuis 12 von 13 Im Dezember 2011 erfährt unsere Zeitung, das die "Waldhof" in einer Werft im niederländischen Heusden liegt. Dort wird das infolge der Havarie schwer beschädigte Schiff repariert. Michael Jeske vom Binnenschifferforum geht davon aus, dass die Instandsetzung der „Waldhof“ weit mehr als eine Millionen Euro kostet. Die Lehnkering Reederei wollte sich zu den Kosten und der Dauer der Reparaturarbeiten nicht äußern. Sicher ist: Die „Waldhof“ wird in absehbarer Zeit wieder auf dem Rhein unterwegs sein, dann aber unter einem anderen Namen. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Es geschah frühmorgens auf Höhe der sagenumwobenen Loreley. Wo sich der Rhein durch einen 130 Meter breiten, aber mit mehr als 20 Metern sehr tiefen Engpass zwängt, kentert am 13. Januar 2011 der Frachter "Waldhof", beladen mit rund 2400 Tonnen Schwefelsäure. Zwei Besatzungsmitglieder können sich retten, ein 63-Jähriger wird einen Monat später tot geborgen. Von dem vierten Matrosen fehlt bis heute jede Spur.

Die Havarie hält Hunderte Einsatzkräfte wochenlang in Atem, auf dem gesperrten Rhein stauen sich die Schiffe zeitweise von Köln bis Mainz. Auch ein Jahr danach ist noch kein abschließendes Urteil gefällt, die Staatsanwaltschaft ermittelt noch.

"Das war etwas ganz Besonderes und hat alles in den Schatten gestellt", erinnert sich der stellvertretende Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bingen, Florian Krekel. "Das brauchen wir so schnell nicht wieder." Der Wasserstand sei damals sehr hoch gewesen, der Schiffsverkehr sehr dicht. Erst kurz zuvor war der Rhein nach einem Hochwasser wieder freigegeben worden.

Was folgte, war ein langer und riskanter Einsatz am 110 Meter langen Havaristen. In den sieben Tanks hatte eingedrungenes Wasser die Schwefelsäure verdünnt. Das Problem: Verdünnte Schwefelsäure greift den Edelstahl der Tanks an, dabei entsteht Wasserstoff. "Es war eine explosionsfähige Atmosphäre in den Tanks", sagt Krekel. Die Experten leiteten Stickstoff ein, um den Wasserstoff zu verdrängen. Bis die "Waldhof" schließlich geborgen war, vergingen 33 Tage.

Was bleibt, sind Fragen nach den Ursachen und Konsequenzen. Die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz veröffentlichte vor wenigen Tagen einen 89-seitigen Zwischenbericht. Darin heißt es, der Frachter sei falsch beladen worden. Dass die sieben Tanks jeweils nur zum Teil gefüllt gewesen seien, habe die Stabilität verringert. Die Säure konnte hin- und herschwappen und sich aufschaukeln.

Das allein kann jedoch nach Einschätzung der Experten das Kentern des Schiffes nicht erklären. Von daher seien weitere Untersuchungen erforderlich. Auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Koblenz dauern noch an. Ermittelt wird wegen mutmaßlicher fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie Gefährdung des Schiffsverkehrs.

Für das Ökosystem hatte dieser Unfall nach Einschätzung von Ben van de Wetering, Geschäftsführer der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins in Koblenz, letztlich keine Folgen. Grundsätzlich stelle die Schifffahrt aber schon ein Risiko dar. "Es hätte anders ausgehen können, wenn es ein Chemikalienfrachter mit Pestiziden an Bord gewesen wäre." Und entlang des Rheins würden eben Chemikalien produziert und transportiert. "Wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht." Insofern gebe es nie eine hundertprozentige Sicherheit.

Dass der Unfall nahe der Loreley geschah, hat weniger mit der langhaarigen Nixe zu tun, die der Sage nach auf dem Felsen sitzt, sich die Haare kämmt und mit ihrer Stimme Schiffer anlockt, als vielmehr mit landschaftlichen Besonderheiten der Passage. Es gibt enge Kurven sowie schnelle und unterschiedliche Strömungen, erklärt Krekel vom Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen. "Das ist schon was Spezielles." Es komme immer wieder zu Unfällen, ein "alles überragender Unfallschwerpunkt" sei es aber nicht.

Die Kontrollen auf dem Rhein hält der Experte für effektiv. Es werde stichprobenartig überprüft, wobei die Kontrolldichte sehr hoch sei. "Die Schiffe werden sehr viel häufiger kontrolliert als Pkw und Lkw auf der Straße." Möglicherweise schippert bald auch die "Waldhof" mal wieder in eine Kontrolle. Denn der Havarist wird nach Angaben der Reederei derzeit bei einer niederländischen Spezialwerft wieder auf Vordermann gebracht. Wann das Schiff wieder in Fahrt komme, sei aber noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Rheinfracht GmbH.