Es war ein farbenprächtiges, effektreiches und basslastiges Festival, das 68.000 Fans der elektronischen Musik am Wochenende auf dem Nürburgring gefeiert haben. Die zweite Auflage des New Horizons Festivals lockte mit Auftritten von rund 100 nationalen und internationalen DJs in die Eifel. Darunter neben Newcomern und deutschen Stars wie Felix Jaehn und Alle Farben auch Szenegrößen wie das schwedische Duo Axwell/Ingrosso, Armin van Buuren und Steve Aoki.

Das New Horizons gehört zu den modernen Tanzfestivals, die an die Erfolge des belgischen Tomorrowland oder des niederländischen Mysteryland anknüpfen wollen. Was sie auszeichnet, ist der Schwerpunkt auf visuelle ...

