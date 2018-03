Aus unserem Archiv

Germersheim (dpa/lrs) – Nach einem Streit soll eine 36 Jahre alte Frau im pfälzischen Germersheim ihren Ehemann erstochen haben. Der 35-Jährige starb nach Angaben der Polizei auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Frau konnte noch am Tatort festgenommen werden. Sie sei dringend tatverdächtig, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die 36-Jährige soll mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen haben. Zu der tödlichen Auseinandersetzung war es am Dienstagabend gegen Mitternacht in der gemeinsamen Wohnung gekommen.