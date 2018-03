Dreyer wirft GroKo-Kritikern Oppositionsromantik vor

SPD-Vizechefin Dreyer wirbt für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Sie gibt Kritikern einer großen Koalition zu bedenken, dass eine Minderheitsregierung derzeit nicht machbar erscheint.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Foto: Arne Dedert/Archiv – dpa

Mainz. Zwei Tage vor dem entscheidenden SPD-Parteitag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Kritikern einer großen Koalition Oppositionsromantik vorgeworfen. „Für mich steht außer Frage: Die Partei muss sich erneuern“, sagte sie dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Das ist aus meiner Sicht auch als Teil einer Regierung möglich“, sagte sie und widersprach damit Kritikern, die eine Erneuerung der SPD in der Opposition für zwingend halten. „Das ist wahrscheinlich die Erfahrung aus den vergangenen Regierungsbeteiligungen. Aber Oppositionsromantik ist auch keine Lösung.“

Dreyer war vor den Sondierungsgesprächen Verfechterin einer Minderheitsregierung von CDU und CSU, sieht aber dafür keine Möglichkeit mehr, weil die Union diese Option ablehne. Das Ergebnis der Sondierung hält sie für eine gute Grundlage.

An diesem Sonntag stimmen 600 Delegierte und der SPD-Vorstand auf einem Parteitag in Bonn darüber ab, ob es Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geben soll. An der SPD-Basis grummelt es, weil ein erheblicher Teil der Mitglieder nach der Niederlage bei der Bundestagswahl Bedenken gegen eine erneute gemeinsame Regierung mit der Union hat. Rheinland-Pfalz stellt 49 Delegierte.

Der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz wollte am Freitagabend über das Für und Wider einer großen Koalition verhandeln. Es gibt im Landesverband zahlreiche Kritiker, Landeschef Roger Lewentz wirbt aber wie Dreyer für Verhandlungen mit der Union.

SPD-Landesvizechef Hendrik Hering rechnet mit einer knappen Mehrheit für Koalitionsverhandlungen beim Parteitag. „Ich glaube, es wird auch eine Mehrheit der rheinland-pfälzischen Delegierten dafür geben“, sagte Hering. „Ich werde am Sonntag dafür stimmen, dass Koalitionsverhandlungen geführt werden, obwohl ich da auch eine Reihe kritischer Anmerkungen zum Sondierungspapier habe.“

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner setzt auf eine Zustimmung des SPD-Parteitags. „Ich glaube und habe die Hoffnung, dass diese große Volkspartei, die seit so vielen Jahren besteht, um ihre Verantwortung weiß in dieser schwierigen Situation“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin in Mainz. Ein Scheitern bringe der SPD letztlich nichts: „Dann kann sie nichts mitgestalten.“ Die SPD habe aber auch Widersprüche selbst produziert.

Der Mainzer Politikwissenschaftler Gerd Mielke geht von einer Mehrheit für Verhandlungen aus, sagte aber dem Privatsender RPR1: „Eigentlich würde ich die Situation für viel unproblematischer halten, wenn man Neuwahlen anvisieren würde, dann hat man nämlich diese Entscheidung (...) an die Wahlbevölkerung zurückgegeben.“ Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) warnte im Südwestrundfunk (SWR) vor einem „Schlag ins Kontor“ für seine Partei bei einer Neuwahl: „Die Menschen würden sagen: Ihr seid nicht mehr ganz dicht, wieso kriegt ihr das nicht hin.“ dpa