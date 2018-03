Dreyer: Niedrigere Mehrwertsteuer keine Alternative

Aus unserem Archiv

Mainz

Im Kampf gegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen ist eine Senkung der Mehrwertsteuer für Medikamente nach Meinung der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Malu Dreyer (SPD) keine Lösung. «Dies wäre zum jetzigen Zeitpunkt völlig fehlangebracht. Im Moment muss es darum gehen, die Ausgabenseite des Gesundheitswesens wieder einigermaßen in den Griff zu bekommen», sagte die Ministerin in einem dpa-Gespräch in Mainz. «Man muss hier etwa bei den Strukturen schauen bei den Kassen, die Zusatzbeiträge erheben.» Möglicherweise könnten Verwaltungskosten mit Fusionen oder Kooperationen gesenkt werden.