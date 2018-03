Dramatische Sekunden: Kinderwagen mit Baby stürzt in die Lahn

Aus unserem Archiv

Säugling mit Schutzengel: Ein sieben Monate altes Baby hat in Lahnstein einen Sturz in die Lahn unverletzt überstanden. Die 64 Jahre alte Großmutter des Kindes war am Dienstagabend am Lahnufer mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, wie die Polizei mitteilte.