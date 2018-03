Drama um Schwarzkopf: Silber – Ennis hSilber-Drama um Lilli Schwarzkopf: Medaille geht nach Andernacholt Gold

London/Andernach/Neuwied – Lauf-Drama mit Happy End für Lilli Schwarzkopf: Erst wurde die Siebenkämpferin der DJK Andernach in London disqualifiziert, dann mit der Silbermedaille dekoriert. Dazwischen lagen viele lange Minuten, die für sie die Hölle waren.

Gleich an ihrem ersten Wettkampftag in London hatte sie mit 1,83 Meter im Hochsprung den 28 Jahre alten Rheinland-Rekord um einen Zentimeter verbessert. 1016 Punkte gab es dafür. Lilli Schwarzkopf lief die 100 Meter Hürden in 13,26 Sekunden. Damit hatte sie den Rheinland-Rekord aus dem Jahr 2011 um sechs Hunderstel verbessert – ihren eigenen Rekord. Es bedeutete sehr starke 1086 Punkte. 14,77 Meter im Kugelstoßen bedeuteten zwar kein neuer persönlicher Rekord, aber immerhin Saisonbestleistung. Sie lag danach auf Rang drei. Kugelstoßen war eine von zwei Disziplinen, in der sie auch Goldmedaillen-Gewinnerin Ennis schlug. 845 Punkte brachte ihre Weite. Unter 25 Sekunden bleiben war das Ziel über die 200 Meter. Am Ende standen 24,77 Sekunden – Saisonbestleistung und 908 Punkte. Bei 6,30 Metern landete Lilli Schwarzkopf im besten Versuch im Weitsprung. Das ist Saisonbestleistung, liegt nur fünf Zentimeter unter ihrer Bestweite und bedeutete 943 Punkte. 51,73 Meter war der Speer weit geflogen – damit war sie zwar unter den Besten und lag auch deutlich vor Olympiasiegerin Ennis, aber das kann sie noch viel besser. Gut dreieinhalb Meter weiter liegt ihre Bestmarke. 894 Punkte gab es. Damit lag sie vor der letzten Disziplin auf Rang fünf. Doch das Feld liegt dicht beieinander. Ein guter 800-Meter-Lauf muss her. Und Schwatzkopf läuft gut... Doch dann soll ihre Zeit von 2:10,50 Minuten nicht gelten, Disqualifikation. Die Holländerin Dafne Schippers und der Österreicherin Ivona Dadic stützen die fassungslose Schwarzkopf. Erst eine Stunde später ist der Irrtum korrigiert. Die in Kirgistan geborene Sportlerin der DJK Andernach in der LG Rhein-Wied wird von ihrem Vater Reinhold trainiert. Als ihr alter Verein LC Paderborn den Vertrag mit ihm nicht verlängerte, schlugen die Andernacher zu: Vermittelt vom Lecihtathletikverband Rheinland wurde er als Trainer verpflichtet und Lilli Schwarzkopf wechselte an den Rhein. Einen Fanclub im Rücken hat sie schon. Jennifer Oeser, als sie gerade das Olympia-Ticket gelöst hatten. Die Hoffnungen der Funktionäre hatten dann eigentlich auf Jennifer Oeser geruht. Die WM-Zweite und -Dritte von 2009 und 2011 aus Leverkusen hatte mit dem Medaillenkampf jedoch von Anfang an nichts zu tun. Doch die hatte gehandicapt durch eine Fußverletzung in der Vorbereitung nach sechs Disziplinen auf Rang 13 gelegen und war im 800-Meter-Lauf nach 300 Metern humpelnd ausgestiegen. Ihr größter internationaler Erfolg vor London: Lilli Schwarzkopf mit Bronze – 2006 bei der Europameisterschaft. Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde sie Achte.

Die 28-jährige Athletin hatte nach einem Wirrwarr um das angebliche Verlassen der Bahn im abschließenden 800-Meter-Lauf am Ende das Glück auf ihrer Seite. «Hauptsache es glänzt – egal, welche Farbe», sagte die Sportsoldatin glücklich.

Es war 21.58 Uhr, als ihre Zeit nach dem abschließenden 800-Meter-Lauf auf der Anzeigentafel verschwand und zwei Buchstaben wich: "DQ". Disqualifikation, sie sollte auf die Außenlinie getreten sein. Eine Stunde lang war das offiziell der Stand, dann wurde die Entscheidung korrigiert: Die Videoaufzeichnung hatte den Ausschlag gegeben. «Die Briten haben eine neue Art von Humor», sagte Schwarzkopf. «Ich bin drin in der Wertung.» Fernsehbilder belegten eindeutig, dass die Russin Kristina Sawizkaja auf die Bahnbegrenzung gelaufen war – und nicht Schwarzkopf. Ein Protest aus der Ukraine sorgte nun für Verwunderung, konnte aber nichts ändern: Silber für Schwarzkopf!

Die EM-Dritte von 2006 hatte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nicht auf seiner Medaillenrechnung, da sie nach ihrem achten Platz bei den Peking-Spielen 2008 im Schatten von Jennifer Oeser stand.

Schwarzkopfs Vater Reinhold hatte auch auf eigene Kosten nach London fliegen und sie von der Tribüne aus betreuuen müssen. Der Bundestrainer kennt sie kaum: „Es gab in diesem Jahr keine Trainingseinheit unter der Regie des Bundestrainers“, sagte Schwarzkopf vor den Spielen. Die Zusammenarbeit hatte sie als etwas schwierig beschrieben. „Man muss doch ein gewisses Vertrauen zum Trainer haben. Man macht es den Athleten schwerer als es sein müsste.“ Sie hat 6649 Punkte als Antwort gegeben – und auch vorher ein gutes Gefühl gehabt: "Ich weiß, dass ich in einer guten Form und fit bin. Was dann im Endeffekt dabei rauskommt, weiß ich nicht.“

Schwarzkopf hatte am ersten Wettkampftag noch auf Rang acht gelegen. Im Weitsprung landete sie bei 6,30 Meter, nur fünf Zentimeter von ihre Bestweite entfernt. Dagegen blieb die gebürtige Kirgisin mit 51,73 Meter im Speerwurf mehr als dreieinhalb Meter unter ihrem Optimum.

«Ich habe mich wahnsinnig geärgert über den misslungenen letzten Speerwurf, der sollte noch ein bisschen weiter gehen», schimpfte Schwarzkopf. Dann hätte sie entspannter in den 800-Meter-Lauf gehen können. Dass sie überhaupt so weit vorne dabei war, überraschte sie selbst: «Darauf habe ich mich eigentlich gar nicht eingestellt. Oh mein Gott!»

Die in Nowopoprowka in Kirgistan geborene Mehrkämpferin war 2009 aus Paderborn zur DJK Andernach in der LG Rhein-Wied gewechselt. Paderborn hatte den Trainervertrag mit ihrem Vater nicht verlängert, Andernach durch Vermittlung des Leichtathletikverbands die Chance ergriffen. Der Vater bekam eine Stelle als Landestrainer für den Sprung- und Mehrkampfbereich, Vater und Tochter zog es aus einem 400-Einwohner Dorf im Kreis Höxter an den Rhein.

Neue Mehrkampf-Queen ist die Britin Jessica Ennis. Dritte wurde Tatjana Tschernowa aus Russland. Schwarzkopf hatte vor der letzten Disziplin am Samstag auf dem fünften Rang gelegen und nach einem couragierten Rennen im Ziel bereits über Silber gejubelt. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses konnte sie ihre nachträgliche Disqualifikation nicht fassen und diskutierte lange mit den Kampfrichtern. «Ich war total schockiert», erklärte Schwarzkopf später. Muss sie jetzt nicht mehr sein. Und am Rhein wird mit ihr gejubelt.