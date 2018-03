Doppelte Dienstsitze: Berlin zieht verstärkt Bonner Stellen ab

Videokonferenzen, Telefonate und Tausende Reisen: Die doppelten Dienstsitze der Bundesministerien in Berlin und Bonn erschweren Mitarbeitern zufolge die Regierungsarbeit. Zwar werden Aufgaben vollständig und fristgerecht erfüllt, heißt es in einem Berichtsentwurf, den Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) in Bonn vorstellte. "Allerdings wird die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung hier durch einen erheblichen Mehraufwand und damit auf Kosten der Effizienz aufrechterhalten."

Für den Bericht hatte Hendricks, die Sonderbeauftragte des Bundes für den Berlin-Umzug ist, leitende Mitarbeiter der Ministerien befragen und Datenmaterial sammeln lassen. Aufgrund der Teilung gab es im vergangenen Jahr 20 700 Dienstreisen zwischen den beiden Städten. Hendricks betonte, dass keine noch so aufwendige technische Unterstützung die persönliche Anwesenheit etwa in einer Besprechung ersetzen kann. "Diese Zusammenarbeit funktioniert. Aber sie funktioniert nur mit erheblichem Mehraufwand."

Dem Bericht zufolge arbeiten derzeit von knapp 20 000 Beschäftigten etwa 64 Prozent in Berlin und 36 Prozent in Bonn. Die Bonner Mitarbeiter sind dabei im Durchschnitt fünf Jahre älter als die Kollegen in Berlin – und drei Viertel werden in den kommenden rund 20 Jahren in den Ruhestand gehen. "Bei ungesteuertem Fortlauf der Entwicklung wird sich die Verlagerung von Ministeriumsarbeitsplätzen verschärfen", sagte Hendricks. Der Bericht spricht von einer "Sogwirkung" nach Berlin.

Aktuell haben von den Bundesministerien acht Ressorts ihren ersten Dienstsitz an der Spree und sechs Ressorts ihren ersten Dienstsitz am Rhein. Dazu gehören Bildung/Forschung, Umwelt und Reaktorsicherheit, Ernährung und Landwirtschaft, Gesundheit, Verteidigung sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Für diese Ressorts arbeiten 4117 Beschäftigte in Bonn, 2992 in Berlin. Für die anderen Ministerien sind 2913 Beschäftigte in Bonn tätig, 9732 in Berlin.

Der Trend in Richtung Berlin ist nicht neu. Nach dem Gesetz von 1994 sollen zwar mehr als die Hälfte der Mitarbeiter der Bundesministerien in Bonn arbeiten. Doch schon seit 2008 ist das nicht mehr der Fall.

Politiker in der Region Bonn treten vehement für die doppelte Hauptstadt ein. Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) appellierte an die Kanzlerin: "Bitte sorgen Sie dafür, dass weitere Umzugsdebatten gestoppt werden und das Berlin/Bonn-Gesetz nicht weiter ausgehöhlt wird." Auf Sridharans Einladung hin entstand im Juli auch ein Positionspapier der 320 000-Einwohner-Stadt und der nahen Landkreise. Die Forderung darin: Alle Ministerien, die noch ihren Erstdienstsitz am Rhein haben, müssen diesen auch behalten. Die Kosten stünden in einem "rentablen Verhältnis zu der effizient entwickelten Funktionalität und erheblich höheren Kosten, die für einen Komplettumzug nach Berlin aufgebracht werden müssten". Die Region Bonn pochte im Juli erneut darauf, dass das Berlin/Bonn-Gesetz "nicht weiter ausgehöhlt werden" dürfe.

Hendricks betonte, dass sie mit dem neuen Bericht ausdrücklich keine Empfehlung in der Debatte abgebe. Sie habe auch nie von einem Komplettumzug gesprochen. In Richtung der Region Bonn sagte sie aber: "Meine persönliche Meinung ist, dass es im Interesse der Region Bonn wäre, wenn man nicht so tun würde, als würde einfach alles so bleiben, wie es ist, wenn man gar nichts tut."