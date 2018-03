Doppelmord von Horchheim: Schwiegertochter festgenommen

2 von 9

Es ist ein gepflegtes Haus in einer ruhigen Wohnstraße, mit gestutzten Bäumchen und Rosen im Garten. Vorortidylle. Doch die Ruhe wird am Samstagabend jäh gestört: Krankenwagen, Polizeiautos. „Es war gleich klar, dass was Schlimmes passiert sein muss, bei dem Aufgebot“, sagt eine Nachbarin entsetzt. „Das war so nach 20 Uhr. Da war hier die Hölle los.“

Foto: Sascha Ditscher