Dieser Jogger hat Seniorin aus Feuer gerettet

Unkel

Was macht einen Menschen zum Retter? Einen wie den Unkeler Jörg Gattenlöhner, der am Karnevalssonntag unter Einsatz seines eigenen Lebens eine 88-jährige Frau aus ihrer brennenden Wohnung im Seniorenzentrum St. Pantaleon holte? Er joggte an jenem Morgen an der Wohnanlage vorbei und tat geistesgegenwärtig das genau Richtige. Der 44-Jährige, Geschäftsführer einer Fundraisingagentur in Bad Honnef, ist jetzt von der Polizei für sein vorbildliches Verhalten geehrt worden.