Die Aufräumer am Ring krempeln die Ärmel hoch

Die neuen starken Männer am Nürburgring, die Insolvenzprofis Jens Lieser (Koblenz) und Thomas B. Schmidt (Trier), können mit der schwierigen Aufräumarbeit an der legendären Rennstrecke beginnen.

Jens Lieser

Lieser agiert gewissermaßen als neuer Aufsichtsrat der überschuldeten Nürburgring GmbH. Das operative Geschäft wird vom neuen alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Thomas B. Schmidt gesteuert. Die bisher in Teilzeit tätigen Geschäftsführer Gerd Weisel und Hans-Joachim Koch können ohne Schmidts Zustimmung keine wichtigen Entscheidungen treffen.

Thomas Schmidt

Sowohl der vorläufige Gläubigerausschuss als auch der Insolvenzrichter Jürgen Powolny folgten damit dem Vorschlag, dass das nahezu landeseigene Unternehmen unter Kontrolle der beiden Fachanwälte in Eigenverwaltung die Misere der Überschuldung managt. In dem Ausschuss sind die landeseigene Investitions- und Strukturbank (ISB), die Bürgermeister der Ortsgemeinden Nürburg und Müllenbach, die Arbeitsagentur Mayen sowie ein Arbeitnehmersprecher vertreten.

Die ISB hatte der Nürburgring GmbH einen Kredit über 330 Millionen Euro gewährt, für den das Land zu 100 Prozent bürgt. Innerhalb von drei Monaten – solange zahlt die Arbeitsagentur den Beschäftigten Insolvenzgeld – wird in der Regel entschieden, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Dafür wird der vom Gericht eingesetzte vorläufige Sachwalter Lieser ein Sanierungskonzept prüfen. Unterdessen zeichnet sich ab, dass die Landesregierung am Nürburgring möglicherweise trotz interner Warnungen beihilferechtliche Risiken eingegangen ist. Die „Wirtschaftswoche“ berichtet über ein Schreiben der ISB, in dem sich die Geschäftsleitung im Juli 2010 mit Blick auf den 330-Millionen-Kredit absicherte. In der Vorlage macht die Förderbank das Land für sämtliche Risiken verantwortlich. Es heißt: „Klarstellend wird erwähnt, dass auch eine Prüfung der Auswirkungen des EU-Beihilferechts im Rahmen der vertraglichen Gestaltungen dem Land vorbehalten ist.“

Zudem erhob eine Referentin des Finanzministeriums gegenüber der Staatsanwaltschaft Koblenz im März vorigen Jahres ebenfalls beihilferechtliche Bedenken. In dem Vernehmungsprotokoll, das unserer Zeitung vorliegt, gibt sie an, am Ring schon 2007 eine Trennung von gewerblicher Nutzung (Freizeitpark, Hotels) und Infrastruktur gefordert zu haben. Nur der Infrastrukturanteil der Ring-Investitionen war ihrer Einschätzung nach beihilfefrei.

Von unseren Redakteuren Ursula Samary und Dietmar Brück