Die Affäre Held spitzt sich zu

Im Fall des umstrittenen Oppenheimer Bürgermeisters und Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) wächst der Druck auf die SPD: Selbst die eigenen Parteimitglieder fordern inzwischen den SPD-Kreisvorstand auf, sein Schweigen in der Affäre zu beenden. Die CDU-Opposition fordert gar ein Eingreifen der Landesspitze – während die Oppenheimer Bürger ihre Montagsdemonstrationen gegen den eigenen Bürgermeister auch heute fortsetzen. Die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU), prüft derzeit zudem, ob die Kommunalaufsicht in den vergangenen Monaten zu spät wegen schlechter Haushaltsführung eingegriffen hat.

Steht im Kreuzfeuer der Kritik: Marcus Held.

Foto: dpa

Seitenweise Vorwürfe

Der Landesrechnungshof hatte in einem Bericht Ende 2017 seitenweise Vorwürfe gegen die Haushaltsführung der Stadt sowie gegen Held persönlich aufgelistet. Von Geldverschwendung und üppigen Ausgaben für Vereine und Feste sowie von überteuerten Dienstwagen ist die Rede. Vor allem aber soll Held für die Vermarktung eines Neubaugebietes 200.000 Euro an Maklerkosten ausgegeben haben, die unnötig gewesen seien. Held habe zudem – so die Vorwürfe – am Stadtrat vorbei Parteimitglieder begünstigt.

„Mit der Veröffentlichung des Rechnungshofberichts liegen nun Fakten vor, die mit unserem Verständnis von sozialdemokratischer Kommunalpolitik nicht vereinbar sind“, betonen die Jusos Mainz-Bingen in einem offenen Brief an den SPD-Kreisvorstand. Die Vorwürfe hätten der Kreispartei „einen massiven Vertrauensverlust eingebracht“, das habe sich auch schon in den Wahlergebnissen widergespiegelt. Das „möchten wir nicht länger tatenlos hinnehmen“, heißt es. „Ein kritischer Umgang mit Fehlern muss Bestandteil des sozialdemokratischen Selbstverständnisses sein.“ Pikant: Den offenen Brief unterschrieben auch gestandene SPD-Mitglieder wie die Landtagsabgeordneten Michael Hüttner und Nina Klinkel, der Ingelheimer Oberbürgermeister Ralf Claus sowie der Ingelheimer Untervereinsvorsitzende Roland Schäfer.

Unmut erregt zudem ein Auftritt des bisherigen Landrats im Kreis Mainz-Bingen, Claus Schick (SPD): Der hatte auf einem Neujahrsempfang der Stadt Oppenheim den Medien das Schüren von „Pogromstimmung“ im Fall Held vorgeworfen. „Wir verurteilen diese Äußerung (...) und distanzieren uns davon“, heißt es in dem offenen Brief der Jusos nun: „Claus Schick relativiert damit die Pogrome der 1930er-Jahre, die auch in Oppenheim stattfanden und die in keiner Relation zur aktuellen Situation stehen.“ Die Jusos unterstützen auch die Distanzierung des SPD-Kreischefs Salvatore Barbaro von den Äußerungen Schicks. „Wir erwarten, dass die SPD Mainz-Bingen eine öffentliche Entschuldigung fordert“, so die Unterzeichner.

Die CDU-Opposition forderte daraufhin SPD-Landeschef Roger Lewentz auf, Stellung zu nehmen. „Die SPD-Landesspitze schweigt weiter beharrlich zum eigenen Spitzenpersonal“, kritisiert CDU-Generalsekretär Patrick Schnieder und fragt: „Was hat die SPD Rheinland-Pfalz zu verbergen, dass sie sich nun in der Landeshauptstadt verbarrikadiert?“

Heftige Diskussionen

Seit Anfang des Jahres protestieren zudem Oppenheimer Bürger immer montags auf dem Marktplatz für den Rücktritt Helds. Sie werfen ihm selbstherrliches Gebaren und Vetternwirtschaft vor.

Derweil teilte die neue Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU), am Freitag auf Anfrage der Grünen im Kreistag mit, die Kommunalaufsicht habe jedes Jahr die Haushaltsführung der Stadt beanstandet. Die Aufsicht habe „nicht mit kritischen Ratschlägen gespart“, das habe „regelmäßig zu teilweise heftigen Diskussionen mit der Stadt“ geführt. Nach der geltenden Rechtslage genieße die kommunale Eigenverwaltung einen hohen Schutz. Sie prüfe aber derzeit, welchen Spielraum die Rechtsprechung für konkrete Vorgaben bietet, schreibt Schäfer weiter. Anfang Februar will die Landrätin Ergebnisse präsentieren. Dann dürfte der Druck auf Held und die SPD weiter steigen.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Kirschstein