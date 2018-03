Debatte im Landtag: Wie groß ist die Not in der Justiz?

Aufgehobene Haftbefehle, entflohene Untersuchungshäftlinge, verzögerte Verfahren vor Gerichten – wie schlecht steht es um die Justiz in Rheinland-Pfalz? Diese Frage führte im Landtag zum Schlagabtausch zwischen Justizminister Herbert Mertin (FDP) und CDU-Fraktionsvize Christian Baldauf (CDU). „Es fehlen 60 Richter und 20 Staatsanwälte – und Sie sagen nichts dazu, wie Sie das lösen wollen“, warf der Oppositionspolitiker dem Minister vor.

Sorgt der Personalmangel in der Justiz dafür, dass die Rechtsstaatlichkeit in Rheinland-Pfalz in Gefahr ist? Diese Frage hat die CDU-Opposition im Landtag aufgeworfen. Auch andere Parteien sehen eine durchaus angespannte und knappe Personallage.

Foto: dpa

Die rot-gelb-grüne Landesregierung habe die angespannte Personalsituation in der Justiz viel zu lange schleifen lassen, kritisierte Baldauf. In allen früheren Koalitionsverhandlungen habe es Stellenzuwächse bei der Justiz gegeben, nur bei der Ampel-Koalition nicht. Stattdessen habe man dort Stellenstreichungen in den Justizvollzugsanstalten vorgesehen. Seit Jahren aber machten nun schon Opposition und Richterbund auf den Personalmangel an Gerichten und in Gefängnissen aufmerksam. Das Ergebnis: Zwischen Erhebung der Anklage und dem Beginn der Hauptverhandlung verginge inzwischen bei Nicht-Haftsachen oft mindestens ein Jahr. Baldauf verwies zudem auf gleich mehrere Fälle in den vergangenen zwei Jahren, in denen Gerichte Haftbefehle aufheben oder sogar Drogendealer aus der Untersuchungshaft entlassen mussten, weil ihnen wegen Personalmangels nicht rechtzeitig der Prozess gemacht werden konnte. Das Bundesverfassungsgericht habe zu einem Fall aus Landau Ende 2017 sogar schriftlich festgehalten, dass die „seit dem Jahr 2016 andauernde Belastungssituation die zögerliche Verfahrensweise“ nicht rechtfertige. Zusätzliche Richterstellen seien zu spät zur Verfügung gestellt worden. „Das ist doch eine Ohrfeige für einen Justizminister“, sagte Baldauf, selbst Rechtsanwalt.

„Hier den Vorwurf zu erheben es sei nichts geschehen, ist nicht zutreffend“, wehrte sich der Minister, „wir haben Vorsorge getroffen.“ Rund 100 Stellen seien bei Gerichten und bei Rechtspflegern geschaffen, neue Kammern eingerichtet und Erleichterungen wie die elektronische Akte auf den Weg gebracht worden. „Dort, wo etwas anbrennt, haben wir die erforderlichen Maßnahmen getroffen“, betonte Mertin. Man werde „alles, was in unseren Kräften steht tun“, um die Verfahren zu erledigen. Für ihn und die betroffenen Justizstellen seien Fälle wie die Haftaufhebungen „schmerzlich“.

„Sie spielen Feuerwehr, und das mit nicht ganz dichtem Schlauch“, konterte Baldauf: „Wie das Haus der Justiz aussieht, wissen Sie nicht, sie haben keinen Plan.“ 670 Zivilverfahren habe ein einziger Richter im Jahr abzuarbeiten, das seien etwa drei pro Tag. „Erzählen Sie mir nicht, dass das ausreicht“, schimpfte Baldauf: „Wir müssen uns überlegen, ob da die Rechtsstaatlichkeit noch gewährleistet ist.“

SPD-Rechtsexperte Heiko Sippel warf Baldauf daraufhin zwar „Empörungsrhetorik“ vor, aber auch er musste einräumen: „Ja, es stimmt, das Personal ist knapp bemessen.“ Über die Ausstattung müsse im nächsten Doppelhaushalt geredet werden. „Wir haben aber auch die Schuldenbremse beschlossen“, sagte Sippel. Verantwortungsvolle Justiz heiße eben auch, sich an der Finanzierbarkeit zu orientieren.

„Es kann doch nicht sein, dass aus einer Schuldenbremse eine Rechts- und Sicherheitsbremse wird“, empörte sich daraufhin der AfD-Abgeordnete Michael Frisch. Sein AfD-Kollege Damian Lohr betonte, wo ein politischer Wille sei, sei auch ein finanzierbarer Weg.

Die Situation sei schon „seit Längerem angespannt“, räumte auch Pia Schellhammer von den Grünen ein. Das Justizministerium habe aber notfalls stets mit Personal nachgesteuert. Ihn erinnere der Minister da an „ein Aufziehmännchen“, spottete Baldauf da: „Die CDU muss immer erst hinten an der Schraube drehen, bevor Sie sich in Bewegung setzen.“

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Kirschstein