Das Milliardengeschäft mit der fünften Jahreszeit

Millionen von kostümierten Narren und Jecken werden in den nächsten Tagen in den Karnevalshochburgen nicht nur für ausgelassene Stimmung und bunte Straßen sorgen – die fünfte Jahreszeit füllt auch kräftig die Kassen von Gastronomie, Kostümhändlern und Co. Darüber reden wollen allerdings nur die wenigsten. Der Bund Deutscher Karneval geht davon aus, dass der Karneval Jahr für Jahr für einen bundesweiten Umsatz von rund 2 Milliarden Euro in den närrischen Tagen sorgt.

Diese verkleideten Frösche lassen auch die Kostümhersteller strahlen: 288,9 Millionen Euro wurden in der Saison 2015/2016 umgesetzt.

Foto: dpa

Davon profitieren nicht nur die schätzungsweise rund 3000 Unternehmen und mehr als 40.000 Mitarbeiter, die ganzjährig vom Karneval leben, sondern auch der Taxifahrer und der Friseursalon um die Ecke.

Aktuelle Zahlen für einzelne Städte zu bekommen, ist schwierig. Für die Stadt Köln hat im Jahr 2008 die Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) im Rahmen einer Studie im Auftrag des Festkomitees Kölner Karneval unter anderem die wirtschaftliche Bedeutung des Karnevals untersucht. Von den närrischen Tagen ging in der Domstadt seinerzeit eine Wirtschaftskraft von 460 Millionen Euro aus – Tendenz steigend. „Aktuell arbeiten wir an einer neuen Auflage der Studie“, erklärt Jochen Schönfelder von BCG. In Mainz sorgt die heimische Fastnacht einer Masterarbeit der dortigen Fachhochschule aus dem Jahr 2012 zufolge für einen Umsatz von rund 51,6 Millionen Euro bei Hotels, Gaststätten und Co. – und das in jeder Session.

Einer, der im großen Maß vom Milliardengeschäft Karneval profitiert, ist Herbert Geiss. Der 35-jährige Cousin von Trash-TV-Star Robert Geiss ist der Inhaber des Kostümhändlers Deiters mit Sitz in Frechen. Seit 2003 führt er das Unternehmen, das 23 Filialen in ganz Deutschland hat, unter anderem in Koblenz, Mainz und Berlin. 20 000 Artikel – vom Clownskostüm bis zum Cowboyhut – finden sich in Deiters Sortiment. Eine Million Kostüme, die zu 80 Prozent in Fernost produziert werden, gehen hier pro Karnevalssaison über die Ladentheke. „Der Karneval hat vor zehn Jahren noch 80 Prozent von unserem Umsatz ausgemacht. Derzeit sind es schätzungsweise noch 65 Prozent“, erklärt Herbert Geiss. Der Grund dafür ist, dass die Deutschen sich in den vergangenen Jahren auch außerhalb des Karnevals vermehrt verkleiden, zum Beispiel an Halloween, fürs Oktoberfest oder an Silvester. Den aktuellen Umsatz will Geiss nicht nennen. Laut Bundesanzeiger lag der im Geschäftsjahr 2015/2016 bei rund 24,7 Millionen Euro – ein Plus von fast 26 Prozent zum Vorjahr.

Ein Trend, der sich auch insgesamt bei den Herstellern von Karnevalskostümen widerspiegelt. So hat die Fachgruppe Karneval im deutschen Verband der Spielwarenindustrie, die nach eigenen Angaben rund 60 Prozent des Kostümumsatzes auf dem deutschen Markt ausmacht, in der Saison 2015/2016 insgesamt 288,9 Millionen Euro mit Kostümen umgesetzt, 28,9 Millionen Euro davon an Halloween. Im Gegensatz zur Vorsaison bedeutet das ein Umsatzplus von 5,6 Prozent. Zu aktuellen Zahlen will sich die Fachgruppe nach einer Umstrukturierung im Vorjahr nicht äußern. „Der Umsatzanteil, der auf Karneval entfällt, beläuft sich auf rund 60 bis 70 Prozent“, erklärt Sprecherin Manuela Pfeiffer.

In großem Maße profitiert auch die Süßwarenindustrie von der fünften Jahreszeit. Wenn die Umzüge durch die Straßen ziehen, werden mehr als 500 Tonnen Süßwaren geworfen, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie auf Anfrage erklärt. Allein in Köln werden rund 300 Tonnen Süßigkeiten am Rosenmontag verteilt, in Mainz und Düsseldorf sind es je rund 60 Tonnen an Süßwaren. Um einen großen Anteil an diesem süßen Geldregen zu generieren, stellen sich Großmärkte wie Metro oder Süßigkeitenhersteller wie Haribo mit Sortimentsänderungen auf den Karneval ein. Genaue Umsatzzahlen wollen beide nicht nennen.

Für einen positiven Wirtschaftsfaktor der anderen Art sorgt der Karneval unterdessen im Tourismus, wie Christina Ihrlich von Rheinland-Pfalz Tourismus sagt: „Verschiedene Gastgeber, die außerhalb der größeren Städte liegen, bieten gern auch Pakete für ,Karnevalsflüchtlinge' an, die sehr gut angenommen werden.“ Schwerpunkte sind dabei vor allem das nördliche Rheinland-Pfalz und das Rhein-Main-Gebiet, wo einige Wellnesshotels über Karneval ausgebucht sind. Aber auch die Karnevalshochburgen profitieren: In Mainz wurden im vergangenen Jahr beispielsweise 10.000 Übernachtungen erwartet. Wer dort dieses Jahr nächtigen will, der muss jedoch tiefer in die Tasche greifen: Nach Angaben des Hotelportals HRS ist der durchschnittliche Zimmerpreis an Karneval gegenüber dem Vorjahr um 10 Euro auf 98 Euro gestiegen. Andreas Egenolf