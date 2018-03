Daniel Köbler stellt sich hinter Kurt Beck

In der Debatte um das Debakel am Nürburgring stärkt Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) den Rücken. «Natürlich gibt es in der Fraktion nach wie vor Kritik am Nürburgring-Projekt, aber niemand stellt das Vertrauen in den Ministerpräsidenten infrage», sagte Köbler.

Daniel Köbler stärkt Kurt Beck den Rücken.

Foto: Uwe Anspach/Archiv – DPA

«Natürlich gibt es in der Fraktion nach wie vor Kritik am Nürburgring-Projekt, aber niemand stellt das Vertrauen in den Ministerpräsidenten infrage», sagte Köbler. «Die Fraktion will diese erfolgreiche Koalition geschlossen fortführen. Ich nehme wahr, dass das die Partei auch so sieht.»

Beck habe sich in der Nürburgring-Sondersitzung des Landtags am Mittwoch öffentlich vor dem Parlament entschuldigt und die Verantwortung für die Fehler am Nürburgring übernommen. «Das hat das Vertrauen in die rot-grüne Zusammenarbeit bei den Kollegen meiner Fraktion gestärkt», sagte Köbler. Die CDU dagegen habe sich in der Nürburgring-Debatte rein destruktiv verhalten. «Sie hat versucht unsere Abgeordneten unter Druck zu setzen», sagte er.

Die Grünen seien in die Landesregierung eingetreten mit dem Wissen, «dass mit dem Nürburgring ein harter Brocken auf uns wartet und es in den kommenden Jahren große Probleme zu lösen gilt». Jetzt sei die Partei mit in der Verantwortung, die Fehler der Vergangenheit zu beseitigen. «Das ist wahrlich kein Vergnügen.»

