CDU-Fraktion will besseren Schutz für Schüler vor Missbrauch

Aus unserem Archiv

Mainz

Rheinland-pfälzische Schüler sollen nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden. Solche Übergriffe müssten in jedem Fall strafrechtlich verfolgt und sanktioniert werden, teilte die CDU-Fraktion am Donnerstag in Mainz mit.