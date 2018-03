CDU gegen Finanzierungskonzept für Nürburgring

Aus unserem Archiv

Mainz

Die CDU will das Finanzierungskonzept der rheinland-pfälzischen Landesregierung für den insolventen Nürburgring nicht unterstützen. Fraktionschefin Julia Klöckner kündigte am Dienstag in Mainz an, im Haushaltsausschuss des Landtags am Mittwoch gegen eine umstrittene Millionenzahlung zu stimmen. Denn diese würde gegen EU-Beihilferecht verstoßen, betonte die Oppositionsführerin.