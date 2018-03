CDU: Aufklärung sieht anders aus

Die Affäre um den Oppenheimer Stadtbürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held geht in die nächste Runde. Nicht nur die Opposition drängt im Innenausschuss des Landtags auf Aufklärung. Auch das Bundestagspräsidium ist mittlerweile wegen einer Strafanzeige zu einer Spende an die SPD eingebunden.

Marcus Held.

Foto: Andreas Arnold/Archiv – dpa

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt bekanntlich gegen Held wegen des Verdachts der Untreue in 15 Fällen sowie wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Es geht vor allem um Grundstücksgeschäfte in Oppenheim. Der Landesrechnungshof hatte der Stadt, der Verbandsgemeinde Rhein-Selz und Held in einem Bericht Verfehlungen vorgeworfen. Held wies die Vorwürfe zurück.

Landesinnenminister und SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz will die Affäre um den Oppenheimer Stadtbürgermeister erst nach Abschluss der Ermittlungen bewerten. Hinsichtlich der Vorwürfe von Untreue und Bestechlichkeit gelte bislang die Unschuldsvermutung, sagte Lewentz im Innenausschuss. „Die Situation ist natürlich für alle Beteiligten belastend“, äußerte Lewentz. „Aber hier sind jetzt die rechtsstaatlichen Instrumentarien gefordert.“

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sei eingebunden und informiert, sagte Lewentz mit Blick auf Helds Bundestagsmandat. „Wenn es Hinweise auf mögliche Verfehlungen im Spendenbereich gibt, ist der Bundestagspräsident immer einzuschalten. Das ist geschehen.“ Die Abteilungsleiterin im Justizministerium, Elisabeth Volk, berichtete den Abgeordneten im Ausschuss über eine Strafanzeige wegen einer Spende von 2000 Euro an den SPD-Ortsverein Oppenheim. Sie stehe möglicherweise in Zusammenhang mit dem Kauf eines Baugrundstücks.

Landesinnenminister und SPD-Landesvorsitzender Roger Lewentz zur Affäre rund um den Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held (SPD) Foto: picture alliance

„Aufklärung sieht anders aus“, kritisierte allerdings der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Alexander Licht, die Vorgänge bei der SPD. Täglich gebe es neue Schlagzeilen rund um die Affäre Held, im Ausschuss seien aber konkrete Fragen nicht beantwortet worden. „Das lässt nur einen Schluss zu“, so Licht. „Die SPD scheint die Oppenheimer Spenden auf mögliche Gegengeschäfte hin nicht überprüft zu haben. Mit dem viel zitierten Aufklärungswillen hat das alles nichts zu tun.“

Der Druck auf Held, der derzeit alle Amtsgeschäfte aus gesundheitlichen Gründen ruhen lässt, nimmt auch außerhalb der Politik zu: An bisher vier Montagen haben Bürger in Oppenheim gegen Held demonstriert.

Lewentz bekundete unterdessen sein Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung: „Es gibt keinen Grund, die gewählten städtischen Gremien einer Zwangsverwaltung zu unterziehen.“ Er sei sich sicher, dass der Zweite Beigeordnete Helmut Krethe als Diplom-Verwaltungsfachwirt fähig sei, die Vertretung für den erkrankten Held zu übernehmen. „Er hat Verwaltung von der Pike auf gelernt.“ Die Bestellung eines Staatskommissars sei nicht nötig. mkn/dpa