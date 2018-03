Bund und Länder üben Umgang mit Anschlägen

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Berlin (dpa/lrs) – Bund und Länder üben am 27. und 28. Januar den Umgang mit Terroranschlägen. Die zum Bund gehörende Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz in Bad Neuenahr-Ahrweiler bereitet die Übung Lükex 09/10 vor. Ihr Schwerpunkt liegt in Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wie das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin mitteilte. Das Szenario umfasst mehrere terroristische Anschlagsdrohungen und Anschläge mit Sprengstoffen sowie chemischen und radioaktiven Stoffen. Es beteiligen sich etwa 3000 Menschen von Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr, privaten Hilfsorganisationen, Verbänden und Unternehmen. Das Ziel bestehe darin, die Zusammenarbeit in solchen Ausnahmesituationen zu verbessern, hieß es.