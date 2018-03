Bremsleitungen der Ex-Freundin angeschlitzt: Elf Monate auf Bewährung

Ein 25-Jährige Westerwälder ist wegen Straßenverkehrsgefährdung verurteilt worden – und damit noch glimpflich davon gekommen: Man hätte ihn auch wegen versuchten Mordes angeklagen können, so das Gericht.

Weil der ehemalige Zeitsoldat aus Eifersucht die Bremsleitungen am Motorrad seiner Ex-Freundin angeschlitzt hatte und sie auch wiederholt nötigte, verurteilte ihn das Amtsgericht in Westerburg (Westerwaldkreis) wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten.

Die Strafe wurde für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesprochen. Ferner muss der 25-Jährige 100 Sozialstunden leisten. Das Gericht ging damit über das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmaß hinaus. Die Vertreterin der Anklage hatte eine achtmonatige Bewährungsstrafe gefordert.

Es ist ein tiefer Fall, den der 25-Jährige in kürzester Zeit hinter sich gebracht hat: Einst Zeitsoldat, heute Hartz IV-Empfänger, wurde er wegen einer Drogensache unehrenhaft aus dem Dienst entfernt. Die Beziehung zu einer damals 16-jährigen Schülerin gab ihm danach wohl den Rest. Als die ihm nämlich den Laufpass gab, rastete der Ex-Soldat förmlich aus und setzte innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Strafdelikte in die Tat um. Es ging sogar so weit, dass der an einem Motorrad der Schülerin die Bremsleitungen anschlitzte.

Am ersten Verhandlungstag m Mai diesen Jahres shatte der junge Mann die Taten noch beharrlich abgestritten. "Ich war nicht der verschmähte Liebhaber. Durch sie bin ich doch an den ganzen Mist rangekommen. Sie machte Probleme, nicht ich", hatte er damals gesagt. Nicht sie habe mit ihm Schluss gemacht, rechtfertigte sich der 25-Jährige zum Prozessauftakt, er habe sie rausgeworfen, weil sie mit ihrem Drogenkonsum nicht klarkam.Es blieb nicht bei der Darstellung. Am zweiten Verhandlungstag machte der 25-Jährige reinen Tisch und räumte die Vorwürfe ein.

Mitschüler des Mädchens hatten den ehemaligen Zeitsoldaten dabei beobachtet, wie er sich vor der Schule an dem Motorrad der Ex-Freundin zu schaffen machte. Diesem Umstand war es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Obwohl nach dem Gewaltschutzgesetz ein Näherungsverbot bestand, sandte der Angeklagte der Verflossenen einen Text der Band Bösen Onkelz. "Wir messen uns an unsren Taten/Denken, nur die Harten kommen in den Garten/Doch alles ist im Fluss/Nur vergiss nicht, dass du sterben musst", heißt es unter anderem in dem Stück. "Versehentlich geschickt", meint der 25-Jährige lapidar hierzu. In einem weiteren Fall hatte der 25-Jährige versucht, seine ehemalige Freundin auf ihrem Motorrad auszubremsen.

Die Straßenverkehrsgefährdungen wogen schwer bei der Strafzumessung, wie Richter Hans Helmut Strüder verdeutlichte, vor allem, dass der Ex-Soldat die Bremsleitungen am Motorrad der Schülerin angeritzt hatte, fiel hart in die Waagschale. "Der Angeklagte verübte innerhalb kürzester Zeit eine Fülle von Delikten, die alle mit dem Ende einer Beziehung zusammenhingen", stellte der Richter fest. Da der Angeklagte aber keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Freundin suche, was er glaubhaft darlegen konnte, sei nicht davon auszugehen, dass hier weitere Delikte folgen werden. Auch sein Geständnis deute in diese Richtung. "Ich will", so machte der 25-Jährige bei Beginn des zweiten Verhandlungstages unmissverständlich deutlich, "die Sache endlich hinter mich bringen." Damit trug er letztlich auch zu einer Beschleunigung des Verfahrens bei. Hätte er weiterhin die Taten bestritten, hätte das Gericht eine Vielzahl von Zeugen hören müssen.

