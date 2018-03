Brand beim Feuerwehrfest: Kleine Telefonzelle, großes Feuer

Aus unserem Archiv

Bendorf-Sayn

Komplett abgebrannt ist eine Telefonzelle in Bendorf-Sayn am Sonntagmorgen. Wie die Bendorfer Polizei mitteilt, wurden die Beamten und die Feuerwehr gegen 7.45 Uhr an die Endhaltestelle der Linie 8 an der Ecke Abteistraße/Brexstraße gerufen. Viel zu retten war da nicht mehr.