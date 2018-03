Bistum will 40 Millionen Euro im Jahr sparen

Aus unserem Archiv

Trier

Mit Einsparungen von rund 40 Millionen Euro im Jahr will das Bistum Trier wieder aus den roten Zahlen kommen. Die Ausgaben im Haushalt müssten «nicht einmalig, sondern dauerhaft und signifikant» reduziert werden, sagte Generalvikar Georg Holkenbrink am Montag in Trier. In einem «Kostensenkungsprozess» werde geklärt, wie das Sparpaket geschnürt werden soll. «Dabei werden schmerzhafte Entscheidungen nicht zu vermeiden sein», ergänzte er. Nach einem Defizit von rund 30 Millionen Euro im Jahr 2009 rechnen die Kirchenoberen für 2010 mit einem Minus von 26,5 Millionen Euro. Grund dafür sind die anhaltend sinkenden Kirchensteuereinnahmen.