Bistum Trier will pädophile Pfarrer weiter beschäftigen

Trier

Das Bistum Trier will mehrere als pädophil bekanntgewordene Priester weiter beschäftigen. Nach momentanem Kenntnisstand sei nicht vorgesehen, sie von ihren Stellen abzuziehen, teilte ein Sprecher des Bistums am Montag in Trier mit. Kontakt zu Minderjährigen sei bei ihnen ausgeschlossen. Zudem gäben forensische Gutachten über ihre Einsatzmöglichkeiten Auskunft. «Im Normalfall wird sogar rigider entschieden, als im Gutachten vorgesehen», sagte der Sprecher. Die Entscheidungen seien auf Basis der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) getroffen worden.