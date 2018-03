Aus unserem Archiv

Wissen/Betzdorf (dpa/lrs) – Bis zu 2000 Liter Heizöl sind in einem leerstehenden Gebäude in Hövels (Kreis Altenkirchen) ausgelaufen und zum Teil dabei bis in die Sieg gelangt. Am Mittwoch war ein größerer Ölfilm auf dem Fluss zwischen Hövels und Wissen gemeldet worden, wie die Polizei Betzdorf am Donnerstag mitteilte. Wie viel Öl in das Gewässer gelangt ist, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Tote Fische seien zunächst nicht gefunden worden. Die Feuerwehr richtete eine sogenannte Ölsperre ein, um die Verschmutzung abzuschöpfen. Ermittlungen ergaben, dass das Öl seit Anfang des Jahres in einem früheren Firmengebäude durch mehrere Decken und Wände bis ins Erdreich gelangt war und über einen Bach in die Sieg floss.