Bis 9. November mitmachen: Wir suchen die besten Schülerzeitungen

Unsere Zeitung sucht die besten Schülerzeitungen im Land und will die Nachwuchsreporter für ihr Engagement auszeichnen und belohnen. Insgesamt gibt es 2100 Euro Preisgeld beim diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb zu gewinnen. Die besten Schülerzeitungen qualifizieren sich zudem für den bundesweiten Wettbewerb der Länder.

Symbolbild Foto: Pauline Willrodt/dpa

Teilnehmen können Schülerzeitungen, die im zurückliegenden Schuljahr 2017/2018 an einer allgemeinbildenden (von der Grundschule bis zum Gymnasium) oder berufsbildenden Schule oder einer Förderschule im Verbreitungsgebiet der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben erschienen sind. Eingereicht werden kann dabei nur eine Ausgabe (in sechs Exemplaren).

Bewertet werden die Schülerzeitungen in den vier Hauptkategorien Grundschulen, weiterführende Schulen, Förderschulen und berufsbildende Schulen. In jeder Kategorie gibt es 250 Euro für den Sieger, 150 Euro für den Zweit- und 75 Euro für den Drittplatzierten zu gewinnen.

Worauf die Jury achtet: auf die organisatorische Gesamtleistung, die Titelgestaltung, das Redaktionskonzept sowie die Gestaltung. Zusätzlich sind die Themenvielfalt sowie gelungene kreative Ideen gefragt.

Zudem gibt es einen Sonderpreis für Onlineaktivitäten. Hier werden dialogorientierte Aktivitäten der Schülerzeitungsredaktionen belohnt – insbesondere in Form eines Internetauftritts, einer eigenen Internetseite oder einer Präsenz der Schülerzeitung in den sozialen Netzwerken. Einsendungen für den Wettbewerb sind bis zum 9. November 2018 (Poststempel) möglich an:

Mittelrhein-Verlag GmbH

Vanessa Querbach

Lesermarkt & Marketing

August-Horch-Straße 28

56070 Koblenz

Der Schülerzeitungswettbewerb des Landes wird abwechselnd vom Bildungsministerium und den Zeitungsverlagen in Rheinland-Pfalz veranstaltet – in diesem Jahr unter anderem von der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben.

Ein Informationsblatt sowie das Anmeldeformular gibt es zum Download im Internet unter www.rz-klasse.de