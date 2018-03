Beck gratuliert Pfälzer Radsportlerin Welte zu Gold im Teamsprint

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat Radsportlerin Miriam Welte aus Otterbach in der Pfalz und ihrer Teamkollegin Kristina Vogel zu Olympia-Gold im Teamsprint gratuliert.

Miriam Welte erhielt Glückwünsche aus der Heimat.

Foto: Marius Becker – DPA

«Die olympische Premiere Ihres Wettbewerbs war ausgesprochen spannend – mit einem positiven Ausgang für sie», sagte Beck nach einer Mitteilung am Freitag in Mainz. Die 25-jährige Welte ist seit 2008 Polizeikommissar-Anwärterin in der Sportfördergruppe des rheinland-pfälzischen Polizei. Im vergangenen November hatte sie die Sportplakette des Landes erhalten.

Welte und die 21-jährige Vogel aus Erfurt waren am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in London im Teamsprint-Finale zunächst gegen das Team aus China unterlegen. Dann profitierten sie aber von einer Disqualifikation der Kontrahentinnen wegen eines Wechselfehlers und holten letztlich den Sieg bei der olympischen Premiere dieses Wettbewerbs.