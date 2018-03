Bahnlärm: Lemke will mehr Ruhe im Tal

Mit der Zukunftskonferenz wird die aktive Beteiligungsphase für den Masterplan Welterbe Oberes Mittelrheintal beendet. Akteure der Region hatten sich zuvor zu sechs Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten getroffen.

Ministerin Eveline Lemke kam vor der Mittagspause mit den Schülern der Realschule plus ins Gespräch. Ihr gefiel der Beitrag der Jugend, die ihre Sichtweisen präsentierten, die im Masterplan Berücksichtigung finden werden. Mit dabei auch die beiden engagierten Lehrerinnen Ilka Dörr (rechts) und Daniela Mauer (zweite von rechts), die den Beitrag der Schülergruppe vorbereitet hatten. Foto: Suzanne Breitbach

Mittelrhein – Mit der Zukunftskonferenz wird die aktive Beteiligungsphase für den Masterplan Welterbe Oberes Mittelrheintal beendet. Akteure der Region hatten sich zuvor zu sechs Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten getroffen.

Die Ergebnisse wurden in der Rheinfelshalle St. Goar mit Wirtschaftsministerin Eveline Lemke, den Staatssekretären Walter Schumacher (Welterbebeauftragter) und Uwe Hüser (vormals Präsident SGD Nord, jetzt Wirtschaftsministerium), Martin Orth (hessisches Welterbe-Sekretariat), SGD-Nord-Vizepräsident David Langner sowie den Landräten Günter Kern und Bertram Fleck diskutiert.

Menschen der Region hatten sich intensiv eingebracht. Gelobt wurde die große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Jugendlichen, die sich als Jugendräte oder Schüler mit in die Aktivphase eingebracht hatten. Bis zum Jahresende soll die Schreibphase des Masterplans abgeschlossen sein, bevor dieser Bericht zu den Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im Welterbegebiet Anfang des kommenden Jahres zur Unesco nach Paris geschickt wird.

Deutlich wurde in der Arbeitsphase, was den Bürgern im Welterbetal am Herzen liegt: „Wir wollen mehr Ruhe im Welterbe Oberes Mittelrheintal, wir wollen eine Mobilität, die zukunftsfähig, tragfähig und bezahlbar ist.“

Die zwei großen mächtigen „B“ wie Brücke und Bahnlärm finden sich immer wieder, aber auch das Bewusstsein für die Schönheit der Flusslandschaft, die einen enormen Stellwert in der Mitte Europas einnimmt, muss aus Sicht von Ministerin Eveline Lemke gestärkt werden: „Die Lebensqualität im Tal hängt stark davon ab, mehr Ruhe im Welterbegebiet zu schaffen. Wir brauchen und wollen Tourismus hier, deshalb brauchen wir Verbesserungen, wir müssen die Unesco mit ins Boot nehmen“, sagte die Wirtschaftsministerin.

Bei der Zukunftskonferenz waren unterschiedliche Blickwinkel auf das Mittelrheintal zu erleben – von Schülern der Unesco Realschule plus in Oberwesel bis zur Gastrednerin Jeanette Huber vom Zukunftsinstitut, die verdeutlichte, dass das Welterbetal geradezu geschaffen ist für ein „Märchen-Marketing“.

Und: Zu viele Homepages bietet das Welterbetal, eine gemeinsame Plattform für alle soll geschaffen werden. Ein Energiekoordinator für das Welterbetal soll gefunden werden. Laut wurde der Ruf nach der Förderung regionaler Produkte. Baukultur und Landschaftspflege sollen finanziell gefördert werden. Eine Welterbe-App soll her.

„Die Umsetzung muss konsequent folgen, die interkommunale Zusammenarbeit länderübergreifend ist möglich, der Zweckverband muss ausgebaut werden, um Entwicklungen im Tal noch besser zu steuern“, waren sich die Verantwortlichen, die an der Tagung teilnahmen, einig.

„Um diese Herausforderungen zu lösen, braucht es gezielte Projekte, leistungsfähige Strukturen und einen langen Atem“, ist sich Landrat Günter Kern, Vorsitzender des Zweckverbandes, sicher und fordert alle Verantwortlichen zu großem Engagement auf. „Nur gemeinsam rücken wir unseren Zielen und Visionen ein Stück näher.“

Was macht das Leben im Welterbetal für uns attraktiv? Das fragten Schülerinnen und Schülern der Realschule plus Oberwesel. Die Klassenstufen 9 und 10 hatten sich intensiv mit ihren beiden Lehrerinnen Ilka Dörr und Daniela Mauer vorbereitet. Welche Kritikpunkte gibt es aus unserer Sicht? Welche Verbesserungsvorschläge haben wir? Neben den Ergebnissen der Arbeitsgruppe hatten die Jugendlichen an der Schule eine Umfrage durchgeführt, die sie als Filmbeitrag vorstellten.

Positiv aus Sicht der Jugend ist das sportliche Angebot, die landschaftliche Schönheit und Natur, die Schifffahrt, das historische Stadtbild, der Tourismus, Veranstaltungen und Vereinskultur und die vielen schulischen und beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Unzureichende Informationen zum Welterbestatus, mangelnde Identifikation mit der Region und langsames Internet im ländlichen Bereich sind Hauptkritikpunkte. Probleme gibt es bei der Veröffentlichung von Veranstaltungen rechts und links des Rheins, wenig Treffpunkte für Jugendliche, kein Mitspracherecht, sowie unzureichende Busverbindungen von kleinen Orten zur Rheinschiene.

Damit schnellstmöglich Verbesserungen erfolgen, forderten die Schüler die Änderung der Infrastruktur und die Einführung eines Unesco-Tickets für eine problemlose Fahrt durchs Welterbetal. Die Eröffnung eines Jugendnetzwerkes, die Förderung von konkreten Schulprojekten, mehr Präsenz in der Öffentlichkeit, bessere Internetverbindungen in der dörflichen Struktur und die Gründung eines Jugendrates im Welterbegebiet sind die Punkte, die die Jugend im Welterbegebiet bewegt.

Jugendtaxis begrüßen die jungen Menschen, nur sollten diese bereits ab 20 Uhr fahren. Auch der letzte Zug aus Koblenz gegen Mitternacht sollte ausgeweitet werden auf eine spätere Verbindung für die Generation 18 plus.

Zum Abschluss schilderte ein Schüler eine typische Sommerszene: Der Schüler geht gegen 22 Uhr zu Bett, um am nächsten Tag fit für die Schule zu sein. Kaum liegt er, rattert der erste Güterzug an seinem Schlafzimmerfenster vorbei. Aufgewühlt begibt sich der Schüler in die nächste Schlafphase und schafft es fast, da rauscht der nächste Güterzug vorbei. Dass die Einschlafphase gerade im Sommer bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Bahnlärm problematisch ist, verdeutlichte er und wünscht sich schnelle Abhilfe, damit die nächste Schülergeneration davon verschont bleibt.

Winzer der Mittelrhein Riesling Charta, die noch am Freitag ihre drei Profilweine präsentiert hatten, schenkten ein Glas Handstreich, Felsenspiel oder Meisterstück aus, bevor sich ein schweißtreibender und diskussionsreicher Samstag dem Ende neigte.