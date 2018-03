Bagger durchtrennt Kabel: Fahrgäste sitzen im Zug fest

Ein Bagger hat bei Bauarbeiten auf der Strecke Koblenz-Saarbrücken ein Kabel durchtrennt und damit vorübergehend den Verkehr unterbrochen. Fahrgäste saßen kurz vor Völklingen fest.

Koblenz – Nach dem Ausfall eines Stellwerks saßen am Montagnachmittag Reisende auf der Strecke Koblenz-Saarbrücken zweieinhalb Stunden lang im Zug fest. Gegen 12.45 Uhr hatte ein Bagger bei Bauarbeiten in der Nähe der Strecke ein Kabel durchtrennt, berichtete eine Bahnsprecherin in Frankfurt. Ein Regionalexpress kam deshalb kurz vor dem Bahnhof Völklingen zum Stehe, auf dem ein Aus- oder Umsteigen nicht möglich gewesen sei. Erst am Nachmittag habe der Zug weiterfahren können, erklärte die Bahn.

Wie viele Fahrgäste betroffen waren, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Insgesamt sollen sechs bis acht Züge von dem Ausfall des Stellwerks betroffen gewesen sein. Die meisten Fahrgäste wurden mit Bussen von Saarbrücken nach Saarlouis transportiert. Inzwischen fahren dort Züge wieder, sagte die Sprecherin. Es sei aber mit kleineren Verspätungen zu rechnen, da der Bahnverkehr von anderen Stellwerken aus geregelt werden müsse, bis der Schaden behoben sei.