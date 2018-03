Bad Neuenahr: Vergewaltigte 29-Jähriger seine Ehefrau dreimal?

Koblenz/Bad Neuenahr-Ahrweiler – "Ich habe nichts Unrechtes getan und hoffe, dass ich hier Gerechtigkeit finde", lässt der 29-Jährige von seinem Dolmetscher im Gerichtssaal übersetzen. Er soll seine Ehefrau zwischen August und Oktober 2011 in der gemeinsamen Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler dreimal vergewaltigt haben. Jetzt muss er sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Er streitet die Tat ab.

Seine Frau sei seltsam gewrden, sagte der Angeklagte (Symbolbild). Foto: DPA

Laut Anklage lief die Ehe nicht gut. Dreimal, jeweils nach einem heftigen Streit, bei dem er seine Frau geschlagen haben soll, wollte der Angeklagte Sex mit seiner Frau. Sie aber wollte nicht. Er entkleidete sie dennoch gewaltsam, hielt ihre Arme fest und vergewaltigte sie. Der Angeklagte erzählt bereitwillig seine Geschichte: Das Ehepaar stammt aus dem Kosovo. Nach der Schule arbeitete er dort in einem Restaurant. 2010 lernte er seine Frau kennen, die da bereits in Deutschland gelebt hat und im Kosovo auf Urlaub war. Noch im selben Jahr heirateten die Beiden.

Die Ehefrau kehrte zurück nach Deutschland, und er folgte ihr im Mai 2011. Er bemühte sich um Schwarzarbeit, was aber nicht klappte, und so bezog er Sozialhilfe. In der Ehe klappte es schon bald nicht mehr, zumal sich die Eltern der Frau samt Familie ständig einmischten. "Ich hatte überhaupt keine Rechte mehr", so der Angeklagte.

Seine Frau sei sehr seltsam geworden. "Sie stand ständig vor dem Spiegel und zupfte an sich herum, filmte sich mit dem Handy. Und sie klagte über alle möglichen Schmerzen." Sie sei sehr eifersüchtig gewesen.

Von der Familie der Frau sei er bedroht worden. Er dachte an Trennung. "Da kam sie zu mir und sagte, sie wolle sich nicht von mir trennen, sie brauche mich", schildert der 29-Jährige weiter. Sie habe versprochen, sich zu ändern und wolle herausfinden, was mit ihr los sei. Doch es habe sich nichts geändert. Auf sexuellem Gebiet sei gar nichts mehr gelaufen. "Ich hatte auch keine Lust mehr." Am letzten Tag in der gemeinsamen Wohnung sei sie nachts ins Badezimmer gegangen, habe sich geschminkt und sei sehr nervös gewesen. Dann habe sie ihr T-Shirt zerrissen und sich die Arme zerkratzt. "Später sagte sie vor der Polizei, ich hätte das getan. Ich konnte mich nicht wehren, weil ich die deutsche Sprache nicht beherrsche." Er wollte nur noch weg und fuhr zu seinem Bruder nach Schweden. Während dieser Zeit, am 28. Oktober 2011, ging die Frau zur Polizei und bezichtigte ihn der Vergewaltigung. Handgreiflichkeiten habe es in der Ehe nicht gegeben und mit Sicherheit keine Vergewaltigungen. Es dauerte einige Zeit, bis der Angeklagte in Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Am 12. Januar dieses Jahres wurde er festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird am Montag, 13. August, fortgesetzt. Dann wird auch über die Aussage der Ehefrau mit ihrer Version der Ehe berichtet.

Von unserem Mitarbeiterin Renate Holbach