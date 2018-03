Ausbrecher-Trio aus Hadamar: Wo suchen sie jetzt Hilfe?

Hadamar – Es fehlt weiterhin jede Spur von den drei Männern, die über einen Balkon aus der Psychiatrie in Hadamar entkommen. Im Hintergrund laufen aber offenbar die Ermittlungen.

Die sofort eingeleitete Fahndung hatte keinen Erfolg gebracht. Foto: dpa

Ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte am Sonntag, es gebe bisher nichts Neues in dem Fall. Die Männer im Alter von 23, 28 und 30 Jahren waren am frühen Samstagmorgen über einen Notbalkon im ersten Stock der forensischen Klinik entkommen. Sie saßen nach Angaben der Polizei Limburg wegen Drogensucht im Maßregelvollzug und waren wegen Drogenvergehen, Raubes und räuberischer Erpressung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Es ist davon auszugehen, dass eine Fahndungsgruppe sich an die Spuren der Männer heftet und vor allem deren persönliches Umfeld abklopft. So war der Polizei offenbar auch rund vier Wochen die Festnahme des bislang letzten geflüchteten Straftäters aus der JVA gelungen. Der aus Frankfurt stammende Mann wurde im Februar in Frankfurt von einer Fahnungseinheit in Frankfurt festgenommen.

Jetzt laufen offenbar auch die Ermittlungen im Umfeld dieser drei Männer. Wer sind ihre Anlaufstationen, bei wem könnten sie Hilfe finden?

Dietrich D. (30, links im Bild, 1,78 Meter groß, 86 Kilogramm, dunkelblond), ein gebürtiger Kasache mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 5 Jahren und 11 Monaten Haft verurteilt und war seit März in der forensischen Klinik. Vorher hatte er zuletzt in Hanau gelebt.

Rimas P. (28, Mitte, 1,78 Meter groß, 88 Kilogramm, dunkelblond): Der litauische Staatsangehörige hatte keinen festen Wohnsitz und war seit einem Jahr im Maßregelvollzug. Er war zu 4 Jahren und 3 Monaten Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt worden

Anton A. (23, 1,75 Meter, 73 Kilo): Er ist gebürtiger Russe mit deutscher Staatsangehöriger und war vor einem Jahr wegen schweren Raubes zu 4 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt worden. Zuletzt hatte er im Kreis Marburg-Biedenkopf gelebt.

Die Männer haben sich nach der – vermutlich gemeinsam geplanten – Flucht getrennt, so die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter 0 64 31/9 14 00.